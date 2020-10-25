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تعليم

ألسن عين شمس تطلق كرنفالات استقبال الطلاب الجدد والقدامى 2020 /2021

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:12 م
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
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حسام الفقي
على أنغام موسيقى مراسم رفع العلم الرسمية، شهدت ساحة كلية الألسن بجامعة عين شمس، طابور عرض الجوالة، ضمن فعاليات كرنفال استقبال الطلاب الجدد و القدامى ٢٠٢٠/٢٠٢١، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث شهدت  أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، يرافقها كل من السادة الوكلاء أ.د.ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات الكرنفالات التى أطلقتها إدارة رعاية الشباب بالكلية، بالتعاون مع إتحاد الطلبة، مع الإلتزام بالتباعد الإجتماعي و الإجراءات الإحترازية. 

 و شهدت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، و السادة الوكلاء مراسم تحية العلم المصري و إلقاء عدد من الأغانى الكشفية، و أكدت خلال كلمتها على أهمية إلتزام الطلاب بالإجراءات الإحترازية للوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، كذلك حتمية متابعة المواقع الإلكترونية الرسمية للكلية لمتابعة الدراسة وفق نظام التعليم الهجين؛ الذي يجمع بين التعليم عن بعد و التعليم وجهًا لوجه وفق متطلبات المرحلة الحالية. 

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 و أكدت على أن الكلية تدعم طلابها بكافة الوسائل للحصول على خدمة تعليمية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى الأنشطة الطلابية المتنوعة التى من خلالها يتم بناء شخصية الطالب خلال المرحلة الجامعية. و من جانبة أكد أ.د.ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، على أن الحفاظ على الصحة أولوية للطلاب، و شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما استعرض إدارات الكلية المختلفة التى تقدم خدمات متنوعة تسهم في خدمة الطلاب خلال فترة دراستهم.

 كما أشاد أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون خدمة الدراسات العليا و البحوث، بنجاح تجربة التعليم عن بعد التى شهدتها المدارس و الجامعات العام الماضي، مؤكدًا على أن تلك النجاحات بمثابة نقطة الإنطلاق للاعتماد على التعليم الإلكترونى خلال السنوات القادمة.  بينما أكدت أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أن إدارة الكلية إتخذت العديد من الإجراءات اللازمة لحماية الطلاب، و يجب على الطلاب أن يلتزموا بتنفيذ تلك الإجراءات من أجل حمايتهم، كما أن الكلية ستدشن العديد من الفعاليات خلال الفترة القادمة لخدمة الطلاب وفق قواعد التباعد الإجتماعي و الإجراءات الاحترازية. 

 وشهدت فعاليات كرنفالات استقبال الطلاب الجدد و القدامى تنظيم معرض فني به لوحات من تنفيذ الطلاب، كذلك عدد من الألعاب الترفيهية منها كرة السرعة و كرة  تنس الطاولة، و شطرنج،  و معرض لأنشطة الجوالة ، و معرض ثقافي،  و تستمر الفعاليات لمدة يومين.

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