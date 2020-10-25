AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السياحة والآثار تبعث لجان تفتيش على مراكز الغوص والانشطة البحرية

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:05 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
محمد الاسكندرانى
قام قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة بإيفاد لجان للمرور والتفتيش على مراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء. 

وأوضحت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، أن اللجان قامت بتفتيش وفحص ٥٠ مركز غوص، و ٤٩ مركز أنشطة بحرية، كما وجهت ٩ إنذارات لمراكز غوص وأنشطة بحرية لحثهم علي سرعة إنهاء إجراءات تجديد التراخيص، بالإضافة إلى وجود ٣٢ مركز عوض ومراكز أنشطة بحرية مغلقة تأثراَ بأزمة فيروس كورونا المستجد.  

كما رصدت اللجان خلال عملية التفتيش والفحص عددا من الكيانات غير الشرعية لمراكز غوص ومراكز أنشطة بحرية والتي تزاول النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة والاثار وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.

ورصدت اللجان أيضا عدداَ من الممارسات الخاطئة للأنشطة البحرية " السنوركل- الغوص".

وأشارت رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة إلى أن هذا يأتي استكمالا لجهود القطاع لمتابعة مدى التزام مراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية باشتراطات وضوابط التراخيص المقررة، بالإضافة إلى الالتزام بضوابط السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار ، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية.

يأتي ذلك في ضوء الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار علي المنشآت السياحية والفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السياحة تؤهل المتعاملين مع السائحين فى أهرامات الجيزة بطرق التعامل

وزير السياحة والآثار يستمع لأفكار ومقترحات مديري مكاتب الوزارة وهيئة التنشيط

احتفالا باليوم العالمي للتنظيف.. الغوص والأنشطة البحرية تطلق حملة لتنظيف قاع البحر والشواطئ

ترشيحاتنا

محاولة اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل انجلترا.. والشرطة تتدخل

الأطعمة المصنعة تزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب

اتعلمت كتير.. حسام غالي يعتذر عن منصب مدير الكرة بالجونة

السعودية تطرح عملة ورقية جديدة .. تعرف على السبب

مع يسرا.. أيتن عامر تنشر صورة من مهرجان الجونة

مدرب الوداد السابق يهاجم اللاعبين بعد الخسارة من الأهلي: الفريق أكبر منكم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأطعمة المصنعة تزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب

كب وجريء .. بشرى فى مأزق بفستان كشف زيادة وزنها

بجمبسوت كلاسيك.. نجوى كرم تثير الجدل بنحافتها