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توك شو

خبير مناعة يضع موعدا لوصول الموجة الثانية من كورونا إلى مصر

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:29 م
الموجة الثانية لفيروس
الموجة الثانية لفيروس كورونا
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قسم التوك شو
قال الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ التحليل المناعة، إن الدراسة الصينية حول فيروس كورونا غير علمية وأن الدراسة تقول إن اندماج فيروس كورونا مع فيروس الأنفلونزا يزيد من تكاثر الفيروس التاجي 10 ألاف ضعف وهذا الكلام غير علمي لأن فيروس الأنفلونزا لا يندمج مع كوفيد 19 لان كل فيروس منهما يعتبر من عائلة مختلفة.  

وأكد مصباح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي على قناة «الحدث اليوم»، أنه من ممكن أن يصاف الفرد بفيروس الكورونا والأنفلونزا في نفس الوقت وذلك ممكن أن يزيد نسبة الخطورة انتشار الفيروس مع الأنفلونزا. 

وأضاف أستاذ المناعة، أن الموجة الثانية تضرب أوروبا بقوة وخصوصا في فرنسا وألمانيا، أما أمريكا والبرازيل مازالا في الموجة الأولى لكن الموجة الثانية ستنتقل إليهم من أوروبا قريبا.   

ونوه إلى أن الموجة الثانية ستضرب مصر خلال الشهرين القادمين، لكن إندماج فيروس كورونا وفيروس الأنفلونزا هو كلام غير صحيح علميا.    
 
ويوجد حاليا 198 لقاحا مضادا لفيروس كورونا قيد التطوير الآن في جميع أنحاء العالم مع أربعة إصدارات رئيسية تخضع لتجارب المرحلة الثالثة النهائية.

وتعد نتائج تلك التجارب متوقعة في غضون أسابيع أو أشهر، وبمجرد الكشف عن اللقاح الأول ضد فيروس كورونا، سيكون هناك ضغط هائل لاستخدامه على الفور، إلا أن الحذر مطلوب مع عدد من الفئات مثل كبار السن.

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