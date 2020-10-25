الشرطة قتلت فتى أسود وأصابت رجلا وامرأة| الاحتجاجات تشتعل في ألينوي الأمريكية

أطلقت الشرطة الأمريكية، في ولاية إلينوي النار في الشارع ما أدى إلى إصابة زوجين من ذوي البشرة السمراء داخل سيارتهما، وقتل صبي صغير.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قالت السيدة السمراء أنها أصيبت بالرصاص خلال تواجدها داخل سيارتها، من قبل ضابط شرطة أطلق النار على صديقها البالغ من العمر 19 عامًا، مما أدى إلى تجمع حوالي 200 شخص للتظاهر في إحدى ضواحي شيكاغو، يوم السبت.



