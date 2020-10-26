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فن

شريف رمزي يشارك متابعيه بصور له من مهرجان الجونة.. شاهد

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 05:15 ص
صدى البلد
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سيد احمد
شارك الفنان شريف رمزى، جمهوره بصورتين له من مهرجان الجونة وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وحازت الصور على اعجاب كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى : "منور - مساء الورد".


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يذكر أن مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

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