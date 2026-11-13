الجيش الباكستاني: مقتل 31 مسلحا في عملية أمنية بإقليم بلوشستان

أعلن الجيش الباكستاني، مقتل 31 مسلحا خلال عملية نفذتها قوات الأمن في مقاطعة "كويتا" بإقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي البلاد.

وأفادت إدارة العلاقات العامة بالجيش - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الجمعة بأن قوات الأمن شنت العملية استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في منطقة "كرم" بالمقاطعة، وذلك في إطار حملتها المستمرة للقضاء على آفة الإرهاب في إقليم "بلوشستان".

وأضافت الإدارة أنه تم مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات كانت بحوزة المسلحين القتلى.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان، وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".