AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إسرائيل توافق على بدء التجارب السريرية على لقاح كورونا.. أول نوفمبر

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:37 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
Advertisements
القسم الخارجي
أعلنت وزارتا الأمن والصحة ومعهد البحوث البيولوجية بإسرائيل على بدء مرحلة التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل.

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت وزارة الأمن أن التجارب السريرية على البشر ستستمر عدة أشهر وستكون على ثلاث مراحل، وذلك بعد أن تم إعداد أكثر من 25 ألف جرعة تطعيم.

وستشمل المرحلة الأولى إجراء اختبارات على 80 متطوعا سليما تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما في مستشفيات شيبا في تل أبيب، وهداسا في القدس.

وتبدأ الأحد المقبل التجربة على اثنين من المتطوعين، ووفقا لاستجاباتهم للقاح، وبعد ذلك سيتم توسيع التجربة تدريجيا إلى 80 شخصا (40 في كل مركز طبي). 

وكجزء من التجربة، سيحصل كل متطوع على حقنة من اللقاح، ولمدة ثلاثة أسابيع، سيقوم القائمون على التجربة بفحص ما إذا ظهرت آثار جانبية بين المتطوعين، أو ما إن كانوا قد طوروا أجساما مضادة لكورونا.

وفي المرحلة الثانية، التي يتوقع أن تبدأ في ديسمبر المقبل، سيتم توسيع اختبارات السلامة لتشمل 960 متطوعا سليما تزيد أعمارهم عن 18 عاما.

وبناء على نتائج المرحلتين، ستبدأ في أبريل ومايو المرحلة الثالثة التي ستتضمن تجربة واسعة النطاق لاختبار فعالية اللقاح بمشاركة 30 ألف متطوع، وحال نجاح التجربة، ستتم المصادقة على استخدام اللقاح.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مركز علمي روسي يبدأ المرحلة الثانية من اختبار لقاح جديد ضد كورونا

سعره 100 جنيه أسترليني.. الصين تذهل العالم بإنتاج علاج لفيروس كورونا فى ديسمبر

إيطاليا تعلن جاهزية اختبار أول لقاح محلي لمكافحة كورونا

بعد توقف مفاجئ.. استئناف التجارب السريرية للقاح أوكسفورد

مصر تحصن نفسها بالتعاون مع 3 دول.. ماذا تعني تجربة إنتاج لقاح كورونا في القاهرة؟

الصحة: التجارب السريرية للقاح كورونا تمت على 35000 شخص حتى الآن.. فيديو

ترشيحاتنا

على المرجيحة.. هدى الإتربي بجلسة تصوير أكثر جرأة في الجونة السينمائي

بعد انتهاء الأولى.. انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النواب بعد 10 أيام

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 4 ميزات خارقة فى هواتف آيفون 12.. آبل تروج لآيباد iPad Air 4

كيف نحبب أطفالنا فى الصلاة ؟.. تعرف على الطريقة

آيتن عامر تنشر صورة رومانسية مع زوجها من مهرجان الجونة

في عيد ميلاد أمينة خليل.. حقيقة زواجها السري بـ عمرو يوسف

AdvertisementS

وزير التعليم يوضح حقيقة وجود خطأ فادح في كتاب دين 5 ابتدائي

الرئيس يقرر إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 26-10-2020

شوبير يهنئ النائب محمد أبو العينين على الفوز فى انتخابات مجلس النواب.. شاهد

بعد تصريحات ماكرون المسيئة للإسلام.. بوجبا يعتزل اللعب مع منتخب فرنسا

في عيد ميلاد أمينة خليل.. حقيقة زواجها السري بـ عمرو يوسف

أخبار الفن.. هدى الإتربي بجلسة تصوير أكثر جرأة في الجونة السينمائي.. فستان مثير آخر يحدث جدلًا

الأبيض والأسود يسيطران على السجادة الحمراء في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

على المرجيحة.. هدى الإتربي بجلسة تصوير أكثر جرأة في الجونة السينمائي

أخبار التوك شو.. عمرو أديب: فوز أبو العينين عن دائرة الجيزة والدقي ليس مفاجأة.. ووائل الإبراشي يدخل في مشادة مع مظهر شاهين بسبب تعدد الزوجات

الناخبون في تشيلي يصوتون بأغلبية كبيرة لصالح تغيير الدستور

سعر مفاجئ لـ فستان رانيا يوسف في ثالث أيام مهرجان الجونة|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر مفاجئ لـ فستان رانيا يوسف في ثالث أيام مهرجان الجونة|شاهد

الأبيض والأسود يسيطران على السجادة الحمراء في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

مبهجة وأنيقة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات أمينة خليل في عيد ميلادها