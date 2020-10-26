إسرائيل توافق على بدء التجارب السريرية على لقاح كورونا.. أول نوفمبر

أعلنت وزارتا الأمن والصحة ومعهد البحوث البيولوجية بإسرائيل على بدء مرحلة التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل.





ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت وزارة الأمن أن التجارب السريرية على البشر ستستمر عدة أشهر وستكون على ثلاث مراحل، وذلك بعد أن تم إعداد أكثر من 25 ألف جرعة تطعيم.





وستشمل المرحلة الأولى إجراء اختبارات على 80 متطوعا سليما تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما في مستشفيات شيبا في تل أبيب، وهداسا في القدس.





وتبدأ الأحد المقبل التجربة على اثنين من المتطوعين، ووفقا لاستجاباتهم للقاح، وبعد ذلك سيتم توسيع التجربة تدريجيا إلى 80 شخصا (40 في كل مركز طبي).





وكجزء من التجربة، سيحصل كل متطوع على حقنة من اللقاح، ولمدة ثلاثة أسابيع، سيقوم القائمون على التجربة بفحص ما إذا ظهرت آثار جانبية بين المتطوعين، أو ما إن كانوا قد طوروا أجساما مضادة لكورونا.





وفي المرحلة الثانية، التي يتوقع أن تبدأ في ديسمبر المقبل، سيتم توسيع اختبارات السلامة لتشمل 960 متطوعا سليما تزيد أعمارهم عن 18 عاما.



