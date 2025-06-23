محلل الأهلي السابق: ريبيرو مختلف عن كولر.. والاعبون يفقدون الحلول عند بناء الهجمة

قال سعيد النحاس، محلل الأداء السابق بالنادي الأهلي، إن المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو يعتمد على أسلوب مختلف تمامًا عن سلفه السويسري مارسيل كولر، موضحًا أن ريبيرو يفضل الاستحواذ وتدوير الكرة بكثرة، بينما كان كولر يفضل الوصول السريع لمرمى الخصم بأقل عدد ممكن من التمريرات.

وقال النحاس، في تصريحات مع الإعلامي مدحت شلبي ببرنامج "يا مساء الأنوار" عبر قناة MBC مصر 2: "عملت في الأهلي مع كولر، واستمررت مع الكابتن عماد النحاس بعد رحيله، وكنت حاضرًا في المباريات الست الأخيرة التي حسم خلالها الفريق لقب الدوري".

وأضاف: "الفارق بين فترة كولر وعماد النحاس هو أن اللاعبين تحرروا بعض الشيء، وكانت لديهم رغبة في مصالحة الجماهير بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا، ونجحوا في التركيز على بطولة الدوري".

وأوضح النحاس أن "الأهلي حاليًا يعاني من فقدان الحلول عند بناء الهجمة إذا تعرض للضغط العالي من المنافسين، وهو ما قد يواجهه أمام بورتو البرتغالي، الذي يتبع أسلوب الضغط القوي، مما يخلق مساحات خلف المدافعين يمكن استغلالها، خاصة أن خط دفاع بورتو يعاني من البطء".

وعن مواجهة الأهلي المقبلة، قال النحاس: "بالميراس ترك الاستحواذ للأهلي مع تأمين دفاعي، لكن بورتو سيهاجم بقوة؛ لأن مدربه يواجه شبح الإقالة، وسيبحث عن الفوز بأي وسيلة".

وتحدث النحاس عن طريقة لعب بورتو، قائلاً: "يعتمدون على بناء الهجمة من الخط الخلفي بثلاثي دفاعي ولاعبي وسط أمامهم، مع ثنائي هجومي لتدوير الكرة، وظهر ذلك بوضوح أمام إنتر ميامي حيث نجحوا في تشكيل خطورة كبيرة وتسجيل هدف".

وفيما يتعلق بـ علي معلول وإمكانية مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية، أوضح: "علي كان يتدرب بشكل منتظم، لكن قدراته في الالتحامات والأدوار التكتيكية المطلوبة قد تؤثر على مردوده في لقاءات قوية كمواجهات كأس العالم للأندية".