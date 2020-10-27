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برلمان

برلماني: أقول للمواطن صوتك أمانة لمن يستحق

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
النائب رضوان الزياتى
النائب رضوان الزياتى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان
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معتز الخصوصى

قال النائب رضوان الزياتى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنه سعيد بتجربة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب ، مشيرا إلى أن إقبال الناخبين على هذه الإنتخابات كان معقول ، على الرغم من أنه كان أقل من المتوقع ، كما أن المرحلة الأولى من الإنتخابات تمت بنجاح.

ودعا الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" المواطنين للنزول للإدلاء بصوتهم فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وان يكونوا إيجابيين ويتركوا السلبية.

كما طالب عضو لجنة الصناعة بالبرلمان المواطنين أن ينتخبوا ويقولوا رأيهم بصراحة ، مشيرا إلى أن المواطنين لديهم وعى ومسئولية ، وأقول للناخب "صوتك أمانة لمن يستحق".

وكانت قد بدأت انتخابات مجلس النواب بالخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر الحالي، كما أجريت الإنتخابات في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن نتيجة المرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتجري جولة الإعادة في المرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين 21، و22، و23 نوفمبر 2020، على أن تجرى داخل مصر أيام الاثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر المقبل ، وتضم محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وتجري المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 4، و5، و6 نوفمبر 2020، على أن تجري داخل مصر 7، و8 نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر المقبل ، وتضم محافظات المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء ، وتنطلق جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين في الخارج أيام 5، و6، و7 ديسمبر المقبل، على أن تجرى في الداخل أيام 7، و8 ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية في موعد أقصاه يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020.

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