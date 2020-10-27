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اقتصاد

موبايلك هو محفظتك.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 06:01 ص
موبايلك محفظتك
موبايلك محفظتك
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قسم الاقتصاد
تتجه الدوله إلى نظام الشمول المالي والدفع الإلكتروني والتحول إلى طرق الدفع اللاتلامسيه ، لذلك تقدم البنوك طرق مختلفه لتواكب هذا النظام وتيسر عملية الدفع الالكتروني على المواطنين.
يقدم بنك sib  محفظة إلكترونيه تجعل من هاتفك المحمول محفظتك الخاصه فيمكنك من خلالها السحب والإيداع وتحويل الأموال بشكل أسهل وإليكم تفاصيل الخدمه...

مميزات الخدمة 
إنشاء حساب محفظة على هاتفك المحمول بطريقة أسهل واسرع .
شبكة واسعة من المدفوعات الحكومية والغير حكومية .
تحويل الأموال بسهوله من المحفظة إلى محفظة أخرى داخل جمهورية مصر العربية.
دفع قيمة البضائع من أي تاجر لديه شعار ماستركارد موبايل مصر.
ألايداع – وسحب ألاموال من خلال فروع البنك وأجهزة الصراف الآلى أو الوكلاء المعتمدين لدى البنك حاملى شعار ماستر كارد موبايل مصر .
إنشاء بطاقة افتراضية للشراء بأمان عبر الإنترنت (تنتهي بعد 24 ساعة) بالمبلغ المطلوب فقط .
 أبدأ استخدام المحفظة الالكترونية( saib Wallet) فى 8 خطواط سهلة


 قم بزيارة أقرب فرع من فروع البنك أو أي مقدم للخدمة التابع للبنك.
ملء استمارة التسجيل.
سيتم تسجيل البيانات الخاصة بك على النظام سوف تتلقى رسالة قصيرة تحتوي علي رابط تحميل وكود للتفعيل.
قم بتنزيل التطبيق الخاص بالخدمة عن طريق Apple store او google play .
أدخل رقم المحمول المسجل وقم بقبول الشروط والأحكام.
أدخل كود التفعيل الموجود في الرسالة.
إنشاء رقم سري للمحفظة (ستة أرقام) .
تم تفعيل خدمة saib Wallet الخاصة بك.
 المستندات المطلوبة للحصول على خدمة saib Wallet

رقم هاتف صحيح , بطاقة رقم قومى سارية , لم تكن مسجل فى محفظة ذكية أخرى من قبل .

إيداع وسحب الأموال

يمكنك ربط بطاقات الدفع الخاصة بالمصرف بالمحفظة الذكية ( saib Wallet) للأيداع .
يمكنك الذهاب إلى اى “وكيل خدمة ” لإيداع أو سحب الاموال من وإلى محفظتك.
من خلال أي صراف آلي يوجد لدية شعار ماستركارد موبيل مصر بدون بطاقة .
لكل رقم هاتف محمول يمكن تسجيل محفظة واحدة فقط.
الحد الاقصى للمحفظة هو 100,000 جنيهآ مصرى .

يمكنك دفع مدفوعاتك فى اليوم بمبلغ 30,000 ألاف جنيهآ فى اليوم و 100,000 ألف جنيهآ فى الشهر كحد أقصى .

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