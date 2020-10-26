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محافظات

ازالة مكمورتين للفحم بدمياط لخطورتهما الصحية والبيئية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:53 م
صدى البلد
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زينب الزغبي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالبطيخ، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة لمكامير الفحم في المهد ومراعاة كل الاشتراطات والمعايير البيئية.


أسفرت الحملة برئاسة متولى حسن رئيس مجلس مدينة ومركز كفر البطيخ عن تنفيذ ازالة 2 مكمورة فحم على مساحة 400 متر على أرض زراعية.


وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بإزالة مكامير الفحم في المهد ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية، واستمرار للحملات التى تقوم بها المحافظة لإزالة كل مكامير الفحم غير المقننة لأوضاعها البيئية على أرض المحافظة.


تم التنبيه على أصحاب المكامير المخالفة، بسرعة التوجه إلى مقر إدارة البيئة بديوان عام المحافظة لكتابة التعهدات المطلوبة، لتحويل المكامير من بلدية إلى مطورة.


ومن المقرر أن تستمر الحملات داخل نطاق كمركز كفرالبطيخ، حيث يضم مركز كفرالبطيخ العشرات من مكامير الفحم الضارة صحيا وبيئا على صحة المواطن الدمياطى وصادر ضدهم قرارات إزالة فورية. 

اقرأ أيضا: محافظ دمياط تشكل لجنة للتعامل الفورى مع السيول والأمطار

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