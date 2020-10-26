AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

لإصلاح خط مياه.. قطع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:14 م
مياه الشرب والصرف
مياه الشرب والصرف الصحى
Advertisements
محمد بدران
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عن انقطاع المياه عن مناطق "امتداد رمسيس1 و2 - إسكان التوفيق - قاعة المؤتمرات - معهد القاهرة - مستشفى العباسية - الكلية الفنية العسكرية - معهد فني القوات المسلحة - الأرصاد الجوية - جامعة عين شمس - مستشفى عين شمس التخصصي - هيئة التسليح للقوات المسلحة - المنطقة المركزية العسكرية - كهرباء الريف - الجبل الأخضر"، وذلك لإصلاح خط مياه قطر 800 مم شارع الخليج المصري مع شارع بورسعيد.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وذكرت أنه في حال الرغبة في طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قطع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة.. اعرف الأماكن والمواعيد

قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة الجمعة

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة اليوم

انقطاع المياه عن مدينة نصر لمدة 12 ساعة بسبب أعمال تحويل الخطوط

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 7 مناطق رئيسية بالقاهرة اليوم

قطع المياه عن بعض المناطق بـ مدينة نصر اليوم.. تعرف على الأماكن

ترشيحاتنا

بالصور.. تعرف على الحيوان الأليف الذي يشبه صفات برجك

تريند الفن | عقد قران درة ورجل الأعمال هانى سعد اليوم.. وسر غياب منى زكي عن مهرجان الجونة

قطع مياه مفاجئ بالقاهرة في 13 منطقة.. اعرف السبب

الله أكبر .. دينا رامز تهنئ محمد أبو العينين بعد اكتساحه انتخابات الجيزة

مش مرتاحة مع أهلها.. صديق فتاة بورسعيد يكشف كواليس هروبها من أسرتها

مشروب يشفيك من الامراض ويعالج للضغط المرتفع

AdvertisementS

وفاة النائب السابق "ابو حجي" عقب إعلان المؤشرات الأولية لنواب 2020 بسوهاج

طلاق في الكوشة| عريس يغادر حفل زفافه لموقف محرج.. اعرف الحكاية

شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل حسام غالى بعد رحيله عن الجونة

اليوم عقد قران درة على رجل الأعمال هاني سعد في الجونة والزفاف بعد 3 أيام

وزير الرياضة: لا مساس بـ الزمالك أيا كان القرار بشأن مرتضى منصور

أخبار الرياضة| مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك والرجاء في هذه الحالة.. صدمة لـ الأهلي.. رحيل مدرب بيراميدز

FIFA يقرر إقامة كأس العالم للأندية بـ قطر في هذا الموعد

مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك ‏والرجاء حال استمرار إصابة لاعبي الفريق المغربي بكورونا

لا تتخلص منه بعد اليوم.. استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان

رمضان صبحي على رأس قائمة منتخب مصر لمواجهتى توجو

داهمته أزمة قلبية فور سماع نتيجة الانتخابات.. تشييع جثمان النائب السابق أحمد أبو حجي بسوهاج

مستشار الرئيس للصحة: تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا خفض أضراره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسطورة فحص كورونا.. ثغرات في دقة تحليل PCR ترفع معدل الإصابات

ضيوف مهرجان الجونة ملتزمون بالإجراءات الاحترازية.. شاهد

غابت عن المهرجان.. زفاف درة في الجونة اليوم حقيقة أم شائعة ؟