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أخبار العالم

الكويت تسجل 682 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:12 م
الكويت تسجل 682 إصابة
الكويت تسجل 682 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة
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دعاء أبوهشيمة
سجلت الكويت اليوم، الاثنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 682 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 122317 حالة.

وأضافت الصحة الكويتية أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح إجمالي الوفيات المسجلة حتى اليوم 749 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة ان حالات التعافي اقتربت من 93% بعد شفاء 620 حالة من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل إجمالي عدد المتعافين من كورونا في دولة الكويت إلى 113391 حالة.

ودعت الصحة الكويتية المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني من أجل المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وفي سياق المتصل، كشفت صحيفة الراي الكويتية، الجمعة الماضية، أنه تم وضع خطة لعودة الوافدين إلي الكويت من جديد حيث تم الاتفاق علي إلغاء مسمى قائمة الـ 34 دولة المحظورة، وتصنيف تلك الدول إلى فئتين الأولى منخفضة الخطورة (أ)، والثانية عالية الخطورة (ب) بحسب تقييم السلطات الصحية في الكويت. 

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