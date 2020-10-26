بعد إساءته لـ ماكرون.. أردوغان يهاجم أنجيلا ميركل

شنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هجوما على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على خلفية اقتحام الشرطة الألمانية لأحد المساجد.





وقال أردوغان في تصريحات إن مداهمة الشرطة الألمانية لمسجد وقت صلاة الفجر ليست حدثا عاديًا، موجها لميركل سؤالا: "أين حرية الأديان التي تزعمونها؟".





وتأتي تصريحات أردوغان بالرغم من سياسته المستمرة لتحويل الكنائس الأرثوذكسية والمتاحف في تركيا إلى مساجد، وكان آخرها آيا صوفيا، الذي حوله إلى مسجد ونددت الدول الأوروبية بخطوته.





وكان أردوغان هاجم في وقت سابق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلا إنه يحتاج إلى علاج نفسي لاعتقاده بوجود مشكلة مع الإسلام والمسلمين.





وعلى إثره، ردت الرئاسة الفرنسية، على تصريحات أردوغان، مستنكرة هجومه على ماكرون، مؤكدة أن تصريحاته غير مقبولة.





واستدعت باريس سفيرها لدى أنقرة للتشاور بشأن تصريحات أردوغان التي وصفتها بغير المقبولة.



