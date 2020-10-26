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أخبار البلد

فحص 951,648 طفل حديث الولادة.. الصحة تعلن عن إنجازات مبادرة الرئيس لعلاج ضعف السمع

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:24 م
صدى البلد
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محمد غالي


أعلنت وزارة الصحة، عن إنجازات مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاقها في سبتمبر العام الماضي وحتى الآن.

واسفرت مبادرة رئيس الجمهورية اللاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة، عن الآتي:-

تم فحص 951,648 طفلا من حديثي الولادة من ضمنهم 1580 طفل غير مصري من المقيمين على أرض مصر.

انطلاق المبادرة في 1364 وحدة صحية ومكتب صحي.

تحويل 63,363 طفل لإعادة الفحص مرة ثانية من خلال إجراء اختبار تأكيدي.

تحويل 6,384 طفل بعد الاختبار الثاني إلى المستشفيات للتقييم وبدء العلاج الطبي المناسب.

تستهدف المبادرة الكشف على الأطفال من عمر يوم إلى 28 يوم الكشف المبكر يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرصة العلاج.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج  90 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98903 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 143 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة  12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 106540 حالة من ضمنهم 98903 حالة تم شفاؤها، و 6199 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ

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