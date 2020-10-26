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فن

أخبار الفن | إيمان السيد تسخر من تصريحات ياسمين صبرى بمهرجان الجونة .. وعقد قران درة اليوم

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:11 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو التالي:

علقت  الفنانة إيمان السيد ساخرة على تصريحات الفنانة ياسمين صبري الأخيرة في افتتاح مهرجان الجونة فى دورته الرابعة والتي أثارت الجدل عبر السوشيال ميديا.

وكتبت الفنانة إيمان السيد، حوارا كوميديا يحاكي تصريحات ياسمين صبري عبر حسابها الشخصى بموقع فيسبوك قائلة:

علم "صدى البلد" أن الفنانة درة ستحتفل اليوم بعقد قرانها في الجونة على رجل الأعمال هاني سعد، ثم يقام حفل الزفاف بعد 3 أيام.

عقد القران سيتم في الجونة في أحد الفنادق مساء اليوم وفق مصادرنا الخاصة

نفت الفنانة دينا ماهر ، حقيقة ارتباطها بالفنان إسلام إبراهيم وذلك بعد ظهورهما معا علي ريد كاربت مهرجان الجونة.

ونشر إسلام صورة لدنيا عبر حسابه بموقع "فيس بوك" مصحوبة بتعليق "قمر"، لترد عليه "حبيبي يا إسلام".

وجاءت التعليقات : هتتجوزوا أمتي ، لترد دينا :" اسلام اخويا ".

وشارك إسلام مع الفنانة دنيا ماهر خلال أحداث مسلسل "أبلة فاهيتا" بدور بائعة ورد، حيث من المقرر أن تبدأ تصوير دورها الفترة المقبلة.

احتل النجم تامر حسنى تريند رقم 3 على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بفيديو كليب "ترجعلنا بالسلامة" دعما للاعب النادى الأهلى مؤمن زكريا وحقق الفيديو 2 مليون 300 ألف مشاهدة خلال يومين. 

ونشر تامر حسني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مقطع فيديو لأغنية ترجعلنا بالسلامة ظهر فيه عددا من نجوم الكرة لدعم اللاعب في رحلة علاجه خلال الفترة الماضية وكتب: "‏‏‏إهداء الى كابتن مصر مؤمن زكريا معاك وفي ظهرك لحد ما ترجع لجمهورك بمليون سلامة ربنا معاك يا بطل".

ومن ناحية اخرى تمكنت أغنية "فجأة افترقنا" للمطرب تامر حسني من أن تحتل المركز الـ 31 على مستوى العالم كما احتلت المركز الأول عربيا في نسب المشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث حققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة. 

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