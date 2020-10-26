إيمان السيد تسخر من تصريحات ياسمين صبري بمهرجان الجونة

علقت الفنانة إيمان السيد ساخرة على تصريحات الفنانة ياسمين صبري الأخيرة في افتتاح مهرجان الجونة فى دورته الرابعة والتي أثارت الجدل عبر السوشيال ميديا.





وكتبت الفنانة إيمان السيد، حوارا كوميديا يحاكي تصريحات ياسمين صبري عبر حسابها الشخصى بموقع فيسبوك قائلة:





واعمالك اللي جاية هتتكلم عن إيه؟

بصي أنا بحب الكوكب أوي

اه يعني عاوزة تناقشي مشاكل الكوكب؟

لاء هو مافيش مشاكل

بس انا بحب اتفرج على زعابيب أمشير وهي بتطير الغسيل.

هتتكلمي عن الزعابيب !

آه الحاجات اليومية اللي بيمر بيها كيس المخدة ع الحبل دي بتشدني اوي.





وكانت الفنانة ياسمين صبري قالت ردا على الدور الذي تريد تقديمه على الشاشة" انا بحب المرأة.. فبحب أعمل حاجات للمرأة".





وعندما سألتها المذيعة: "دفاعا عن القضية".





قالت ياسمين صبرى "مفيش قضية اوي ندافع عنها لكن بحب الحاجات اللي ممكن تكون الست بتمر بيها كل يوم او عندها مشكلة نحطها في الفيلم او المسلسل" وهو ما أثار جدلا كبيرا عبر السوشيال ميديا.