الدائرة الأولى في البحر الأحمر.. 47 ألفا و49 صوتا للقائمة الوطنية و13 ألفا و980 لنداء مصر (مؤشرات)

كشفت البيانات الإحصائية للجان العامة بالدوائر الانتخابية الثلاثة بمحافظة البحر الأحمر الأرقام النهائية للانتخابات، حيث أكدت الإحصائيات باللجنة العامة بالدائرة الأولي، حصول المرشح محمد محمد عبد المقصود، على نسبة أصوات 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وجاءت نتائج الانتخابات في الدائرة الأولي بالبحر الأحمر والتي تضم مدن الغردقة وغارب، وخصص لها مقعد واحد، وكان يتنافس عليه 17 مرشحا، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم في الدائرة 67 ألف و773 صوت، بينهم 61029 أصوات صحيحة و6644 أصوات باطلة، وجاءت أصوات المرشحين كالتالي: حصل محمد محمد عبد المقصود على 32284 صوت، وحداد عبد ربه 2748 صوت، وعاطف عبد الحميد توفيق 4665، وحافظ محمد لطفي 5172، وأمجد جمال محمود 121 صوت، وأميمة نوبي منطلب 448، وسيد محمد بشير 108، وحماده غلاب 3208، ومحمد خليل 211، وتيتوا إبراهيم 2159، وأبو الحجاج محمود إسماعيل 259، وأحمد عبد الشافي طلبه 345، وعلي حسين علي 898 صوت، وأحمد إبراهيم الضويً 3009، وعبد الحميد محمد علي 6073 صوت، وايمن معوض 2340 صوت .

وحصلت القائمة الوطنية من أجل مصر في الدائرة الأولى، التي مقرها الغردقة ورأس غارب علي 47049 صوت مقابل 13980 لنداء مصر .

وفي الدائرة الثانية أعلنت اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات النتيجة النهائية لأصوات الناخبين والتي تضم مدن "سفاجا والقصير ومرسي علم"، حيث أظهرت النتائج حصول المرشح ناصر عطية، علي 50 +1 من الأصوات الصحيحة، وكان إجمالي عدد الأصوات 39280، بينما الأصوات الصحيحة 37630، والأصوات الباطلة 1625 صوتا .

وحصل ناصر عطية، مرشح حزب مستقبل وطن على 20958 صوتا، وحصل المرشح جمال السليك، مرشح حزب حماة وطن على 6075 صوتا، بينما حصل المرشح محمد أبو الوفا على 3303 أصوات، وحصل المرشح مصطفى سطوحى على 2688 صوتا، وحسن شحات عبادي على 355 صوتا .

وأعلنت الدائرة الثالثة التي تضم مدن حلايب وشلاتين حصول المرشح علي نور مرشح الشعب الجمهوري، علي 3537 صوت بنسبة 50% + 1 من اجمالي الاصوات الصحيحة التي 6849 صوت في الانتخابات التي أجريت في حلايب وشلاتين وحصل المرشح مصطفي كنشيب مرشح حزب المحافظين علي 2973 صوت .

وتأتى تلك الأرقام وفقا للبيان الإحصائي للجان البحر الأحمر، مع التأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020

وتجرى جولة الإعادة بالخارج، أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وفى الداخل، يومي 24 و25 من الشهر ذاته، بنفس الـ 14 محافظة وهى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى، بفوز 284 نائبا "فردى وقوائم" في موعد أقصاه، 30 نوفمبر المقبل.