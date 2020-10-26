مؤشرات أولية.. عبد المقصود يحجز مقعد الدائرة الشمالية بالغردقة

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بالبحر الأحمر، الأرقام التى حصل عليها كل مرشح في انتخابات مجلس النواب، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 61 ألفا 29 صوتا وعدد الاصوات الباطلة 6644 .





وحصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 74 ألفا و49 صوتا، في حين حصلت نداء مصر على 13 ألف صوت.





وأكد المستشار رئيس اللجنة أن تلك الارقام هى أرقام بدون نتائج الخارج والارقام تؤكد عدم وجود إعادة حيث حصل المرشح محمد محمد عبد المقصود ٣٢ ألفا و٢٨٤ صوتا وكان أقرب المرشحين له قد حصل على ٦٠٧٣ صوتا.

وكانت محافظة البحر الاحمر قد أنهت استعدادتها النهائية لاستقبال الانتخابات البرلمانية، حيث قامت الوحدات المحلية بتركيب المظلات الخارجية وتعقيم وتنظيف اللجان بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة، وفي مدينة الغردقة، قام مجلس المدينة برئاسة اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، بأعمال تركيب مظلات وتوفير كراسي للانتظار وكراس متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة للمعاقين وكبار السن أمام جميع المقرات لانتظار الناخبين والحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم لمواجهة وعدم انتشار فيروس كورونا.

وشهدت اللجان الانتخابية الثلاث بمدرسة محمد الطيب بالغردقة، اليوم الأحد، إقبالا متوسطًا من الناخبين في الساعات الأولى لبدء عملية التصويت لانتخابات مجلس النواب في اليوم الثاني من الانتخاب، وسط إجراءات وقائية واحترازية ضد فيروس كورونا.

وشدد المستشار هاني عيد، رئيس اللجنة، على مسؤولي الصحة على قياس درجة حرارة أي ناخب قبل دخوله للإدلاء بصوته، والالتزام بارتداء الكمامة.

وأقامت مديرية أمن البحر الأحمر بوابة إلكترونية لمرور الناخبين، وقام اللواء أحمد عبدالعزيز، حكمدار البحر الأحمر، بتفقد أعمال التأمين والخدمات باللجان الثلاث بمدرسة محمد الطيب.

ويتنافس على المقعد الفردي بالدائرة ١٦ مرشحًا من الأحزاب والمستقلين.