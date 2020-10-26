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رياضة

الأهلي يوقع بروتوكول مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ..صور

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:34 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
استقبل محمود الخطيب، رئيس الأهلي اليوم وفد الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ لتوقيع بروتوكول  تعاون بين الأهلي والهيئة؛ لإتمام تعليم بعض العاملين البالغ عددهم 240 فردًا على مستوى مقر النادي بالجزيرة وفرعيه بمدينة نصر والشيخ زايد.

وضم وفد الهيئة العامة لتعليم الكبار كلا من: الدكتور عاشور أحمد عمري، رئيس الهيئة والدكتورة ماجدة خليل مدير وحدة البروتوكولات، والسيد مسعد مدير المكتب الفني وإيهاب السعيد مدير العلاقات العامة.

وحضر الجلسة العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي ووليد مبروك رئيس اللجنة العليا للجان.

وأكد الخطيب أهمية المشروع، وضرورة توفير كل ما يلزم لإتمامه في أسرع وقت، كما رحب رئيس الهيئة بالتعاون مع  النادي، مؤكدا أن الأهلي سباق دائما، وسوف تسخر الهيئة كل إمكاناتها لإتمام المشروع.

ومن جانبه قام العميد محمد مرجان بتوقيع بروتكول التعاون مع الدكتور عاشور أحمد رئيس الهيئة لإتمام المشروع ووضعه في حيز التنفيذ  خلال الفترة المقبلة.

ويستهدف البروتوكول الاستعانة بأعضاء النادي كمتطوعين لتنفيذ البروتكول، على أن تقوم الهيئة بعقد دورة تدريبية للمتطوعين لتأهيلهم والمساهمة في مشروع تعليم الكبار من العاملين، وذلك في إطار الدور المجتمعي والخدمي الذى يقوم به النادي على كافة الأصعدة .

ويمنح النادي الأهلي بالتعاون مع الهيئة شهادة معتمدة لمن  اجتاز الدورة التدريبية للاستعانة بها وتقديمها عند الحاجة.

ومن المنتظر أن يستغرق المشروع قرابة الـ6 أشهر؛ لإتمامه والانتهاء تماما من تعليم العاملين السابق ذكرهم بالنادي.

الأهلي يوقع بروتوكول مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ..صور
الأهلي يوقع بروتوكول مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ..صور
الأهلي يوقع بروتوكول مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ..صور
الأهلي يوقع بروتوكول مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ..صور
الأهلي يوقع بروتوكول مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ..صور
الأهلي يوقع بروتوكول مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ..صور

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