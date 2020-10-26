كلوب يكشف غيابات ليفربول أمام ميتلاند في دوري أبطال أوروبا

كشف الألماني يورجن كلوب، عن غيابات فريقه ليفربول في المباراة المقبلة أمام ميتلاند الدنماركي في دوري أبطال أوروبا.





وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "تياجو وماتيب وكيتا لن يكونوا معنا في مباراة الغد لأنهم يحتاجون إلى مزيدا من الوقت بالاضافة طبعا لفان دايك".





وأضاف: "‏اللعب بدون فان دايك..كل الفريق سيفتقده، إنه الأفضل في العالم، ماتيب غير متاح أيضًا، هناك روبرتسون، ارنولد وفابينيو في الدفاع؛ لم يعتادوا على بعض لكنهم سيتحسنون".







وأضاف: "الأسبوع الماضي لم يكن أفضل أسبوع في حياتنا، مبااراة صعبة أمام شيفيلد، بعض الأشياء التي لا نحبها ولا تساعدنا والتي من الممكن أن تؤثر على أداء الفريق قد حدثت؛ على الرغم من ذلك لقد أحببتها تلك المباراة فاللاعبون فعلوا ما توقعته".



