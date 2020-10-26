متحف كفر الشيخ مفاجأة لا يتوقعها أحد.. وزير السياحة يشهد اللمسات الأخيرة قبل الافتتاح.. فيديو

شهد وزير السياحة والآثار"خالد العنانى" اللمسات الأخيرة لافتتاح متحف كفر الشيخ الذى سيكون مفاجأة لا يتوقعها الجميع.





وقال خالد العنانى، خلال لقائه على "إكسترا نيوز"، إن محافظة كفر الشيخ من المحافظات العريقة التى لم يتوافر فيها أى متاحف من قبل، مشيرًا إلى أن كفر الشيخ تضم عدة مناطق أثرية مثل تل الفراعين وكنائس العائلة المقدسة وفوه للآثار الإسلامية.





وأضاف وزير السياحة والآثار، أن هذا المتحف من أجمل وأكبر متاحف المحافظات ويضم قطع أثرية فريدة منذ عصر ما قبل الأسرات كالعصر المصري القديم، واليوناني والروماني، والمسيحي، والإسلامي، والحديث والمعاصر.





وأشار خالد العناني، إلى أن المتحف يقع فى وسط المدينة ليشارك سوره مع الجامعة، مؤكدًا أن هذا هدفه الرئيسى لتوعية أبناء المحافظة بالدور السياحي للمتحف سواء للمصريين أو الأجانب.





وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن المتحف متنوع ما بين آثار فرعونية ترمز لمدينة بوتو وتل الفراعين، وآثار إسلامية لفوه الأثرية، ويضم أيضا آثارًا مسيحية وكنسية سخى، منوهًا بأن المتحف قبلة لطلاب العلم والجيل الحديث، حيث يسعى أبناء كفر الشيخ لافتتاحه منذ عدة سنوات.



