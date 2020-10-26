أحمد موسى: عصر تغير الأصوات الانتخابية انتهى.. والصندوق هو الحكم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين دخل السباق الانتخابي على مقعد مستقل وليس ضمن مرشحي حزب "مستقبل وطن"، لافتا إلى أن عددا كبيرا من المستقلين حصلوا على أصوات كبيرة.





وأضاف أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «علي مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن النائب محمد أبو العنين حصل على أكثر من 85% من عدد الأصوات الصحيحة في الدائرة.





وتابع أحمد موسى، أن «كل ما يحدث على أرض الواقع يدل على عصر تغير الأصوات الانتخابية انتهى.. والحكم هو الصندوق بإشراف ونزاهة قضائية».





وأعلنت اللجنة العامة في محافظة الجيزة، نتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولي، حيث قال المستشار رئيس اللجنة إن إجمالي جميع أصوات الناخبين بلغ 653554 صوتًا، إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 174621 صوتًا، وجاءت الأصوات الباطلة 19315 صوتًا، جاءت الأصوات الصحيحة 155306 صوتًا.

وجاء إجمالي أصوات المرشحين كالتالي:

محمد أبو العينين 125758

زكي عباس عبد الظاهر 83995

منتصر رياض حجاج 29487

عبد الرحيم علي 19756

شريف بركات أحمد 1488

مروة سعيد فوزي الطحاوي 2570

هدي عدلي الملاح 2405

محمود محمد محمود 3407

ميرفت إبراهيم غانم 2430

رجب أحمد 3988

أحمد سمير محمد 6837

أحمد مجدي 1215

ناصر فاروق عبد الحميد 1801

مصطفي محمد مرسي 900

أسامة عبد الله صالح 999

رحاب محمود عثمان 5425

أحمد مرتضي منصور 16613