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أحمد موسى: عصر تغير الأصوات الانتخابية انتهى.. والصندوق هو الحكم

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:33 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين دخل السباق الانتخابي على مقعد مستقل وليس ضمن مرشحي حزب "مستقبل وطن"، لافتا إلى أن عددا كبيرا من المستقلين حصلوا على أصوات كبيرة. 

وأضاف أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «علي مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن النائب محمد أبو العنين حصل على أكثر من 85% من عدد الأصوات الصحيحة في الدائرة. 

وتابع أحمد موسى، أن «كل ما يحدث على أرض الواقع يدل على عصر تغير الأصوات الانتخابية انتهى.. والحكم هو الصندوق بإشراف ونزاهة قضائية».

وأعلنت اللجنة العامة في محافظة الجيزة، نتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولي، حيث قال المستشار رئيس اللجنة إن إجمالي جميع أصوات الناخبين بلغ 653554 صوتًا، إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 174621 صوتًا، وجاءت الأصوات الباطلة 19315 صوتًا، جاءت الأصوات الصحيحة 155306 صوتًا.
 
وجاء إجمالي أصوات المرشحين كالتالي:
 
محمد أبو العينين 125758
 
زكي عباس عبد الظاهر 83995
 
منتصر رياض حجاج 29487
 
عبد الرحيم علي 19756
 
شريف بركات أحمد 1488
 
مروة سعيد فوزي الطحاوي 2570
 
هدي عدلي الملاح 2405
 
محمود محمد محمود 3407
 
ميرفت إبراهيم غانم 2430
 
رجب أحمد 3988
 
أحمد سمير محمد 6837
 
أحمد مجدي 1215
 
ناصر فاروق عبد الحميد 1801
 
مصطفي محمد مرسي 900
 
أسامة عبد الله صالح 999
 
رحاب محمود عثمان 5425
 
أحمد مرتضي منصور 16613

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