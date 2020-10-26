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رياضة

شاهد.. لحظة إصابة الونش وخروجه من إستاد القاهرة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 09:12 م
محمود الونش
محمود الونش
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حسام الحارتي
تعرض محمود الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإصابة شديدة خلال مواجهة الإسماعيلي في اللقاء الذي يجمع بينهما الأن ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري .

وسقط محمود حمدي الونش داخل منطقة جزاء الزمالك، وتم استدعاء الجهاز الطبي وتلقى العلاج ولكنه لم يتمكن من استمكال المباراة .


ويضم تشكيل الزمالك:
محمد ابو جبل في حراسة المرمى.
احمد عيد - محمود الونش - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة في خط الدفاع .
طارق حامد - امام عاشور - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - كاسونجو في خط الوسط.
مصطفي محمد في خط الهجوم.


جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي :
حراسة المرمى :  محمد فوزي 
خط الدفاع : محمد هاشم  - محمود البدري  - محمد عمار - محمد بيومي
 خط الوسط : محمود دونجا - نادر رمضان  - عبد الرحمن مجدي   - أحمد مدبولي  
خط  الهجوم : بينسون شيلونجو - محمد الشامي
لحظة إصابة الونش وخروجه من ستاد القاهرة

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