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رياضة

الزمالك يتقدم على الإسماعيلي 2 - 0 في الشوط الأول ..فيديو

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:54 م
كاسونجو
كاسونجو
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عمرو ابوبكر
انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والإسماعيلي بتقدم الأبيض بهدفين دون رد في المباراة التي المقامة على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ الزمالك اللقاء بحماسة شديدة ونظم هجمة مميزة في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، بتمريرة من شيكابالا الى محمد أوناجم الذي توغل بين دفاعات الدراويش وسدد كرة مرت بجوار المرمى وهددت محمد فوزي حارس الإسماعيلي.

وفي الدقيقة 7 من عمر المباراة أخطأ محمد عبد الغني مدافع الزمالك ومنح الكرة الى شيلونجو لاعب الإسماعيلي الذي انقض على الكرة وانفرد بأبو جبل حارس الزمالك ولكن سبقه وشتتها وارتدت من أحمد مدبولي الذي سددها من أعلى أبوجبل ولكنه استطاع اللحاق بها وحماية مرماه.

وسيطر الإسماعيلي على مجريات المباراة،ووصل مرة أخرى الى مرمى أبوجبل ولكن كان عبد الغني يحرس منطقة الجزاء بقوة.

وتمكن طارق حامد من اقتناص الكرة في الدقيقة 12 من عمر المباراة ومرر كرة الى مصطفى محمد مهاجم الأبيض الذي انفرد بحارس الدراويش وسددها ليتقدم للزمالك.

ولكن يتدخل حكم الراية ويحتسبها تسلل على الزمالك ويلغي الهدف، ويطالب لاعبي الزمالك بتدخل خاصية الVAR لاحتساب الهدف.

وتوقف اللعب وبدأت المشاورات بين حكم المباراة وغرفة ال VAR، واحتسبها الحكم هدف صحيح لصالح الزمالك وتقدم بهدف دون رد.

ووصل محمد الشامي الى مرمى محمد أبو جبل في الدقيقة 15 من عمر المباراة وسدد كرة ولكن من مكان صعب، تمر بجوار مرمى أبو جبل.

وتمكن محمود عبد الرازق شيكابالا من تمرير كرة رائعة لصمحمد اوناجم داخل منطقة الجزاء الذي راوغ دفاع الدراويش ومرر كرة داخل منطقة الجزاء لتصل لكاسونجو الذي أسكنها الشباك في الدقيقة 24 .

وسيطر الهدوء على المباراة بعد هدف الزمالك الثاني، وحاول الإسماعيلي أن يستحوذ على الكرة ولكن لم يستطيع.

وتعرض محمد اوناجم لاعب الزمالك الى اصابة داخل أرضية الملعب، دون تدخل من أحد وطالب بحضور الجهاز الطبي، ولكن تم علاجه داخل ارض الملعب.

ومن بعده سقط محمود حمدي الونش داخل منطقة جزاء الزمالك، وتم استدعاء الجهاز الطبي وتلقى العلاج واستمر في اللعب مرة أخرى بشكل طبيعي.

وأنقذ محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي كرة شيكابالا الذي مررها له مصطفى محمد بعد انطلاقة من منتصف الملعب، وحرم شيكا من تسجيل هدف ثالث للزمالك.

ويضم تشكيل الزمالك:
محمد ابو جبل في حراسة المرمى.
احمد عيد - محمود الونش - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة في خط الدفاع .
طارق حامد - امام عاشور - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - كاسونجو في خط الوسط.
مصطفي محمد في خط الهجوم.


جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي :
حراسة المرمى :  محمد فوزي 
خط الدفاع : محمد هاشم  - محمود البدري  - محمد عمار - محمد بيومي
 خط الوسط : محمود دونجا - نادر رمضان  - عبد الرحمن مجدي   - أحمد مدبولي  
خط  الهجوم : بينسون شيلونجو - محمد الشامي

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