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اقتصاد

سعر العملات الأجنبية اليوم 27-10-2020

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 06:02 ص
العملات الاجنبية
العملات الاجنبية
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قسم الاقتصاد
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 27 اكتوبر 2020 وفقا لاخر تحديثات البنك الاهلى المصرى .

واستقر سعر صرف الدولار خلال تعاملات الثلاثاء عند 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .


اسعار العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء

وسجل سعر اليورو 18.47جنيه للشراء و18.67 جنيه للبيع .

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وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.33 جنيه للشراء و 20.59 جنيه للبيع .


وسجل الفرنك السويسرى 17.23جنيه للشراء و 17.41جنيه للبيع.

وسجلت كورنا سويدية 1.78 جنيه للشراء و1.80جنيه للبيع .

اسعار العملات الاسيوية اليوم الثلاثاء

سجل 100 ين يابانى 14.90 جنيه للشراء و 15.04 جنيه للبيع.

وبلغ اليوان الصينى 2.33جنيه للشراء و2.35 جنيه للبيع.



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