سعر العملات الأجنبية اليوم 27-10-2020

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 27 اكتوبر 2020 وفقا لاخر تحديثات البنك الاهلى المصرى .
واستقر سعر صرف الدولار خلال تعاملات الثلاثاء عند 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء
وسجل سعر اليورو 18.47جنيه للشراء و18.67 جنيه للبيع .
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وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.33 جنيه للشراء و 20.59 جنيه للبيع .
وسجل الفرنك السويسرى 17.23جنيه للشراء و 17.41جنيه للبيع.
وسجلت كورنا سويدية 1.78 جنيه للشراء و1.80جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية اليوم الثلاثاء
سجل 100 ين يابانى 14.90 جنيه للشراء و 15.04 جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى 2.33جنيه للشراء و2.35 جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف الدولار خلال تعاملات الثلاثاء عند 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء
وسجل سعر اليورو 18.47جنيه للشراء و18.67 جنيه للبيع .
أقرأ ايضا ..وزيرة التجارة: خفض سعر كراسة الشروط للمجمعات الصناعات من 2000 جنيه إلى 500 جنيه
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.33 جنيه للشراء و 20.59 جنيه للبيع .
وسجل الفرنك السويسرى 17.23جنيه للشراء و 17.41جنيه للبيع.
وسجلت كورنا سويدية 1.78 جنيه للشراء و1.80جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية اليوم الثلاثاء
سجل 100 ين يابانى 14.90 جنيه للشراء و 15.04 جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى 2.33جنيه للشراء و2.35 جنيه للبيع.