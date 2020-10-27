جامعة حلوان: انتظام رفع المقررات على منصات التعليم الإلكترونى.. حملات تعقيم مستمرة بالمدرجات والمدينة الجامعية حفاظا على سلامة الطلاب .. التعليم الهجين خطوة نحو التقدم

و اشار الى أن جامعة حلوان نظمت خلال الفترة الماضية العديد من الدورات التدريبية فى جميع الكليات لأعضاء هيئة التدريس للتدريب على استخدام منصة الجامعة التعليمية وتطبيق منظومة التعليم الهجين و كيفية تطويرها .









كما انه قد نظمت وحدة التعليم الإلكترونى بمركز الحساب العلمى بجامعة حلوان العديد من الندوات حول منظومة "التعليم الهجين" ، وتعتمد منظومة التعليم الهجين على الدمج بين التعلم وجهًا لوجه والتعلم عن بعد.







