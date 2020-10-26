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اقتصاد

جمارك أرقين تضبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:28 م
ادوية مهربة
ادوية مهربة
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محمد يحيى
تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ أرقين برئاسة حمدي محمد مكي مدير الجمرك من ضبط محاوله تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

واوضح بيان صادر اليوم عن الجمارك أنه بناء علي مذكرتي معلومات  مقدمتان من النقيب محمد بكرى رئيس وحدة البحث الجنائي بمعبر ارقين والأستاذ عبد الفتاح عبده مسئول الامن الجمركي بالمعبر  مفادها اعتزام الراكبة ع . ح . ا والراكبة ت . ع . ح سودانيتان تهريب كمية من الأدوية البشرية في الاتوبيسات القادمة من السودان .

وبالعرض علي  حمدي محمد مكي مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية من ممدوح محمود و محمود عابد وحسين عبد اللاه و محمود محمد مأمورى الجمرك لتفتيش أمتعهما الشخصية فتبين وجود 23 حقنة privigen لعلاج نقص المناعة مع الراكبتين مخبأه داخل أمتعتهما الشخصية .

وبلغت قيمة التعويضات المستحقة161 الف جنيه
  
قرر أحمد جعفر عطيتو مدير عام الإدارة العامة لجمارك اسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركى رقمى 24 و 25 لسنة 2020 وحرر المحضرين محمود مختار.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحه الجمارك وأحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر بتشديد الرقابة علي جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركي .

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