نيفين جامع: 75 ألف زائر لمعرض تراثنا.. و60 مليون جنيه مبيعات حتى اليوم

استعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، نتائج معرض تراثنا 2020، الذى أقيم مؤخرًا، مشيرة إلى أنه تم إقامة المعرض بمشاركة 630 عارضًا من مختلف محافظات الجمهورية، منهم 400 سيدة، وتم من خلالهم عرض 28 منتجًا، شملت المشغولات اليدوية، والسجاد اليدوى، والملابس التراثية، والمنتجات الخشبية، والصدف، والنحاس، والمفروشات، وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التى تتميز بها عدد من المناطق على مستوى الجمهورية.
ولفتت نيفين جامع خلال اجتماعها المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى أن المعرض تواجد به 38 جمعية أهلية من منتجى الحرف اليدوية، و7 جمعيات من ذوى الاحتياجات الخاصة، مثلهم عدد 16 عارضا، فضلًا عن عدد من الجامعات المصرية.
وأضافت: بلغ إجمالى عدد زائري المعرض خلال هذا العام ما يقرب من 75 ألف زائر، وأن المعرض حقق حجم مبيعات وصل إلى حوالى 60 مليون جنيه مبدئيًا حتى الآن.
ولفتت نيفين جامع خلال اجتماعها المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى أن المعرض تواجد به 38 جمعية أهلية من منتجى الحرف اليدوية، و7 جمعيات من ذوى الاحتياجات الخاصة، مثلهم عدد 16 عارضا، فضلًا عن عدد من الجامعات المصرية.
المجلس التصديري للحرف اليدوية، وغيرها من المؤسسات والجهات المعنية بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وأضافت: بلغ إجمالى عدد زائري المعرض خلال هذا العام ما يقرب من 75 ألف زائر، وأن المعرض حقق حجم مبيعات وصل إلى حوالى 60 مليون جنيه مبدئيًا حتى الآن.