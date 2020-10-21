معرض "تراثنا" إحياء للصناعات والحرف.. فيديو

بدأت فعاليات معرض " تراثنا " يوم السبت فى العاشر من اكتوبر الجاري، ويعد معرض تراثنا أكبر المعارض للحرف اليدوية والتراثية، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للعام الثاني علي التوالي، وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.





وقد قام بالمشاركة به ٦٣٠ عارضا وعارضة من جميع محافظات الجمهورية، حيث يقومون بعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من منتجات الحرف اليدوية التي تتميز بها كل محافظة عن الأخري.





ومنها: "السجاد اليدوي، الخزف، الاكسسوارات الحريمي، منتجات الجلود، المشغولات الفضية و النحاسية، المفروشات، والمنتجات الزجاجية و الخوص.





ويقول أحد عارضين المنتجات الزجاجية أن هذا المعرض أهم ما يميزه الدعاية الكبري والتى تجذب المواطنين وأن عدد الزوار هذا العام أعلى بكثير من العام الماضى حيث يرجع ذلك الى الحجر الصحى الذى قد أقيم بسبب فيروس كورونا حيث جعل المواطنين يريدون الشراء و النزول إلى المعارض.



وأضاف قائلا إنه يمتلك خط انتاج كبيرًا والعديد من الورش التى ساعدت على فتح بيوت الكثير من العمال كما أن كل المعروضات مصرية.

وأن جهاز تنمية المشروعات يمدهم بالعون والمساعدة و المعارض الناجحة التى تعطيهم الفرصة لجعل اعمالهم مرئية للمواطنين بالإضافة إلى الاسعار المناسبة للمواطنين.





وأكدت إحدى عارضات السجاد اليدوى ان المعرض هذا العام مختلف فى طريقة الدعاية و التصميمات بالإضافة إلى زيادة أعداد العارضين بحوالى ١٥٠ عارضا كما ان اسعار السجاد في متناول جميع الزوار حيث يرجع السبب الى وجود كمية كبيرة من الانتاج ووقف حركة البيع تماما لمدة ٦ اشهر بسبب فيروس كورونا مما يجعلها فرصة لتنزيل الاسعار لدفع حركة البيع و الشراء.









وأوضحت إحدى عارضات منتجات الجلود الطبيعية انها تقوم بعرض منتجات مطلية بالفضة و الذهب و مطعمة بالاحجار الكريمة حيث تؤكد ان المعرض أتاح لها فرصة كبيرة لعرض اعمالها بسبب ان كثيرا من الزوار يفضلون رؤيه المنتجات بدلا من الشراء اونلاين ومن اهم الاشياء التي تميز المعرض انه يحرص بشكل كامل على اتباع الاجراءات الوقائية و التزام العارضين بارتداء الكمامة و عمل مسحة فيروس كورونا.





ثم تابع احد عارضى منتجات النسيج قائلا ان المعرض أتاح له فرصة لجعل الزوار يشاهدونه وهو يقوم بالغزل يدويا امام اعينهم مما يعطى مصداقية اكبر للزوار واتاح له فرصة عرض اعماله و يوضح انه يحافظ على مهنة النسيج اليدوى الذى تعلمها من اجداده لانها حرفة يدوية عريقة وراقية حيث تقوم صناعتها على القطن المصرى كما انه يقوم بتصنيع كل منتجات النسيج فى المعرض و امام الحضور.