أستاذ جهاز هضمي: 20% من المصريين يعانون من القولون العصبي

قال الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، إن القولون العصبي هو عبارة عن ألم يتحسن جزئيًا بالدخول إلى الحمام، وقد يكون مصاحب بالإمساك أو الإسهال أو الإحساس بالقيء أو عسر هضم، مشيرًا إلى أن القولون العصبي من أكثر الأمراض شيوعًا في العالم، لافتًا إلى أن 20% من المصريين يعانون من القولون العصبي.





وتابع "الخياط"، خلال حواره ببرنامج "عيادة ten"، المذاع على فضائية "ten"، أن مريض القولون قد يعاني من ألم فقط، وهذا يسمى بالقولون التقلصي، مضيفًا أن القولون مرض مزمن، ولكنه مرض حميد جدًا، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتحول إلى ورم.





ولفت إلى أن تشخيص القولون العصبي يعتمد في المقام الأول على الأعراض، وليس الفحوصات، موضحًا أن الفحص بالمنظار يكون في حالات معينة خلاف القولون.