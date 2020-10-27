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أخبار البلد

بعد هجوم سمكة القرش المحيطي.. إيقاف الأنشطة البشرية في محمية رأس محمد

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:50 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قررت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إيقاف كامل الأنشطة البشرية بمحيط حادث هجوم سمكة قرش على 3 أشخاص بمحمية رأس محمد بجنوب سيناء، طبقا لما هو متبع عالميا في مثل هذه الحوادث، كإجراء احترازي لضمان عدم تكرار الهجوم على آخرين.

وأفادت الوزرة - وفقا لبيان- أن مجموعة العمل الخاصة بشأن الحادث أفادت بأن السمكة المهاجمة من نوع القرش المحيطي ذي الزعنفة البيضاء (Oceanic Whitetip Shark) قدر حجمها بمترين تقريبا.

وأضافت الوزارة أنه بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي، تم التوصل إلى مقطع فيديو مصور تحت الماء بمنطقة الحادث بواسطة أحد الغواصين العاملين في مجال غوص السفاري، ظهرت فيه أنثى سمكة قرش يقدر طولها بحوالي مترين من النوع المحيطي ذي الزعنفة البيضاء، وصدر عنها سلوكا وتصرفات غير طبيعية تتصف بالعدائية تجاه البشر، وهو ما يرجح أنها من قامت بالهجوم على المصابين.

وأكدت وزارة البيئة أن فريق العمل المختص ببحث ملابسات الحادث ما زال يقوم باستكمال مهام عمله؛ للتوصل بشكل دقيق إلى أسباب السلوكيات الناتجة عن سمكة القرش المتسببة في الحادث تجاه المصابين. 

وكانت وزارة البيئة قد تلقت أمس بلاغا يفيد بتعرض 3 أشخاص لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة رياضة السباحة السطحية بالقرب من منطقة غوص " الشارك ريف " بمحمية رأس محمد؛ مما نتج عنه حدوث إصابات لهم، وتم على الفور نقلهم من موقع الحادث إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

وفور ورود البلاغ، أصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بتشكيل مجموعة عمل من المختصين بمحميات جنوب سيناء لدراسة ملابسات الحادث وجمع المعلومات من جميع المصادر وبالأخص من شهود الحادث الذين تواجدوا بالمنطقة وقت وقوع الهجوم مع تحليل تلك البيانات والمعلومات طبقا للبروتوكولات المستخدمة عالميا في تحقيقات حوادث هجوم أسماك القرش على البشر.

ونتج عن أعمال فحص ملابسات الحادث؛ أن 2 من المصابين سياح من دولة أوكرانيا (أم وابنها) بالإضافة الى المرشد المرافق للفوج السياحي على اللنش التابع لمركز غوص بشرم الشيخ، والذي كان يمارس بعضهم رياضة الغوص، والآخرون رياضة السباحة السطحية بمنطقة غوص "الشارك ريف" بمحمية رأس محمد.

وتعرض الطفل للإصابة، حيث كان ضمن المجموعة التي كانت تمارس رياضة السباحة السطحية، والتي تضم ٦ أفراد بالإضافة إلى المرشد المصري، بعد هجوم سمكة القرش، وأرغمت المجموعة على الصعود بالمنطقة الضحلة من الشعاب المرجانية والاستغاثة باللنش المستخدم في تنفيذ الرحلة، ومع اقتراب اللنش من المجموعة ألقى طوق النجاة لهم وأثناء قيام المجموعة بالسباحة في اتجاه اللنش كررت سمكة القرش هجومها مرة أخرى على ثلاثة أفراد منهم الطفل الذي تمت مهاجمته في المرة الأولى وهو ما ترتب عليه إحداث إصابات بهم جميعا.

وأعربت الوزارة عن أسفها لما لحق بالمصابين، متمنية لهم الشفاء العاجل، كما وجهت الشكر والتقدير لكل الجهات المعنية لما قدموه من دعم لفريق العمل ومنهم المحافظ اللواء خالد فودة ومدير الأمن والفريق الطبي الذي أسهمت مجهوداتهم في إنقاذ المصابين.

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