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أخبار العالم

قرارات عاجلة للأمم المتحدة عقب إصابة دبلوماسيين بكورونا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:29 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
قررت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إجراء فحوصات للمخالطين للدبلوماسيين، الذين ثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

فيما أبلغت المنظمة جميع سفراء 139 دولة حول العالم، بإلغاء جميع الاجتماعات، وتحويلها إلى اجتماعات إفتراضية. 

وأفادت فضائية العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، بأن 5 دبلوماسيين في الأمم المتحدة، قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وأظهرت دراسة أن لقاح فيروس كورونا بجامعة أكسفورد يؤدي إلى استجابة مناعية "قوية" لدى كبار السن.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تشير الأبحاث إلى أن اللقاح  يمكنه حماية المجموعة الأكثر عرضة للإصابة بمرض خطير والموت من Covid-19 إذا منحت اللقاح التجريبي. 

و تظهر النتائج التجريبية أن اللقاح  الذي تصنعه شركة AstraZeneca على نطاق واسع، يدفع إلى إطلاق الأجسام المضادة والخلايا التائية ، التي تقاوم Covid-19 ، بأحد كبار السن الذي يبلغ من العمر 55 عامًا، في حين أن هذه النتيجة من تلقاء نفسها لا تثبت أن اللقاح سيعمل في الوقاية من عدوى Covid-19 ، إلا أنه دليل واعد أكثر يعزز فرصة الحماية منه وقلة حددة مرضه.

وأثبتت الأبحاث السابقة أن اللقاح، المرشح الأوفر عالميًا حاليًا- يمكن أن يحفز استجابة مناعية لدى الشباب ، الذين هم أقل تأثرًا بالمرض.

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