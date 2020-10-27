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تعليم

وكيل تعليم كفر الشيخ ومدير بنك الإسكان يكرمان طالبة متفوقة| صور

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:49 م
جانب من التكريم
جانب من التكريم
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محمود زيدان
كرمت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومحمد إبراهيم عيطة، مدير بنك التعمير والإسكان بكفر الشيخ ، الطالبة ياسمين وليد محمد سليمان؛ لتفوقها، بمنحها تابلت وشهادة تقدير مقدمة من بنك التعمير والإسكان بكفر الشيخ.   

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن اكتشاف المواهب وتكريم المتفوقين من أهم أهداف العملية التعليمية بالمديري، مشيرًا إلى أنها وجهت مديري المدارس والمعلمين باكتشاف المواهب وتنميتها، وإبراز مواهبهم في كل الأنشطة والمجالات.

وأضافت كشك ، أنها تتقدم بالشكر للمسئولين ببنك التعمير والإسكان ، لتكريمهم المواهب والاهتمام بهم، مؤكدة أن هناك مزيد من التكريمات لكل المتفوقين في المدارس.

وأشارت كشك، إلى أنها ستتفقد المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية، إضافة لتشجيع المواهب وفتح قنوات لإظهار تلك المواهب، لتشجيعها ،وللمشاركة في كافة المسابقات على مستوى الجمهورية ، ليحققوا المراكز الأولى كعادة طلاب مدارس تعليم كفر الشيخ.
وكيل تعليم كفر الشيخ ومدير بنك الإسكان يكرمان طالبة متفوقة| صور
وكيل تعليم كفر الشيخ ومدير بنك الإسكان يكرمان طالبة متفوقة| صور
وكيل تعليم كفر الشيخ ومدير بنك الإسكان يكرمان طالبة متفوقة| صور
وكيل تعليم كفر الشيخ ومدير بنك الإسكان يكرمان طالبة متفوقة| صور

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