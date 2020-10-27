مشيدة بمستوى الطلاب.. وكيلة تعليم كفر الشيخ تتفقد المدارس وتتابع توزيع التابلت | صور

تفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة علي عبد الشكور للغات، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية؛ لمتابعة انتظام العملية التعليمية، وتسليم التابلت لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي وتفعيله.





وناقشت، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال جولتها الميدانية، الطلاب فيما درسوه من موضوعات علمية، مشيدة بالمستوى التعليمي بالمدرسة.





وتفقدت كشك، ملاعب المدرسة الجديدة، ووجهت بتفعيل وممارسة الأنشطة الطلابية، ومتابعة مجموعات التقوية.





جاء ذلك بحضور الدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، ورشدي عبدالعزيز، مدير التعليم الابتدائي بالمديرية ،وجوزيف ميشيل عضو المتابعة، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات.





وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنها وجهت لجان المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية وموجهي المواد؛ لمتابعة توزيع الكتب على الطلاب، وعدم ربطها بالمصروفات المدرسية، وتوزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي.





وأشارت كشك، إلى أنها تلقت تقاير من مديري الإدارات التعليمية، تؤكد تطبيق الاجراءات الاحترازية، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم عقب اليوم الدراسي.