AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مشيدة بمستوى الطلاب.. وكيلة تعليم كفر الشيخ تتفقد المدارس وتتابع توزيع التابلت | صور

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:58 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
Advertisements
محمود زيدان
تفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة علي عبد الشكور للغات، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية؛ لمتابعة انتظام العملية التعليمية، وتسليم التابلت لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي وتفعيله.

وناقشت، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال جولتها الميدانية، الطلاب فيما درسوه من موضوعات علمية، مشيدة بالمستوى التعليمي بالمدرسة.

وتفقدت كشك، ملاعب المدرسة الجديدة، ووجهت بتفعيل وممارسة الأنشطة الطلابية، ومتابعة مجموعات التقوية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، ورشدي عبدالعزيز، مدير التعليم الابتدائي بالمديرية ،وجوزيف ميشيل عضو المتابعة، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنها وجهت لجان المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية وموجهي المواد؛ لمتابعة توزيع الكتب على الطلاب، وعدم ربطها بالمصروفات المدرسية، وتوزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي.

وأشارت كشك، إلى أنها تلقت تقاير من مديري الإدارات التعليمية، تؤكد تطبيق الاجراءات الاحترازية، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم عقب اليوم الدراسي.
مشيدة بمستوى الطلاب.. وكيلة تعليم كفر الشيخ تتفقد المدارس وتتابع توزيع التابلت | صور
مشيدة بمستوى الطلاب.. وكيلة تعليم كفر الشيخ تتفقد المدارس وتتابع توزيع التابلت | صور
مشيدة بمستوى الطلاب.. وكيلة تعليم كفر الشيخ تتفقد المدارس وتتابع توزيع التابلت | صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كلنا واحد.. أمن كفر الشيخ يوزع مساعدات مالية على الطلاب.. صور

تسليم 20 ألفا و399 جهاز تابلت للإدارات التعليمية بـ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يختبر الطلاب في الإملاء والانجليزية.. صور

محافظ كفر الشيخ يفي بوعده ويرافق نجلي شهيد سيناء لمدرسة أطلق اسم والدهما عليها

وكيل تعليم كفر الشيخ: لن نتعرف على مشكلات المدارس إلا بالجولات الميدانية .. صور

ترشيحاتنا

الخارجية الإيرانية تستدعي دبلوماسيا فرنسيا بسبب الرسوم المسيئة للرسول

موعد مباراة ليفربول وميتيلاند الدنماركي في دوري أبطال أوروبا

بالأبيض والأسود.. روجينا تتألق على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة

صاحب الـ 70 عاما يعتدي جنسيًا على طفلة في الزقازيق.. والنيابة تقرر حجزه للتحريات

تحذير عاجل من الصحة بشأن الكمامات| تفاصيل

تشاجر مع زميله خلال اللعب.. ولية أمر تتعدى على طفل داخل فناء مدرسة بقليوب

AdvertisementS

فرنسا تحذر مواطنيها: احترسوا من غضب كبير بسبب الرسوم المسيئة للنبي

غلق فصل بعد ظهور 4 حالات كورونا في مدرسة بكفر الشيخ.. تفاصيل

تقارير: كاف ينفي نقل نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى ملعب برج العرب

هروب الطلاب أعلى السطح بعد حريق في معهد صقر قريش بالمعادي

في 3 قضايا.. الحبس 6 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لـ مجدي عبدالغني

الانسحاب من المباراة.. الرجاء المغربي يرفض التعليق على تصريحات مرتضى منصور

بعد رؤيتهم صدمة في الجثة.. عائلة متوفى تعتدي على حانوتي قبل الجنازة

صاحب الـ 70 عاما يعتدي جنسيًا على طفلة في الزقازيق.. والنيابة تقرر حجزه للتحريات

مات من الجوع.. حكاية وفاة الرضيع أنس: خلاف بين والديه تسبب في تركه بمفرده 9 أيام

استشاري مناعة: الموجة الثانية من كورونا انتهت في مصر.. فيديو

انتقامًا لابنة جارتهم.. ننشر القصة الكاملة لرجل قتل زوجته وطفلتيهما رميًا بالرصاص وذبحًا بالساطور في سوهاج

هتدفع التمن غالي.. تعرف على نتيجة مقاطعة فرنسا بسبب الإساءة للرسول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقد بصره.. أب يخاطر بحياته لإنقاذ زوجته وأطفاله الـ4 من حريق مدمر

شاهد .. نجل الشهيد أحمد منسي في أول يوم دراسي بالمدرسة الدولية بالأكاديمية العربية

اطلالات غريبة.. بوسي شلبي تثير الجدل في الجونة