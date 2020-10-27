محظوظون باللعب معه.. هندرسون عن مئوية محمد صلاح: أرقامه تشبه ألعاب الكمبيوتر

وقال هندرسون في تصريحات خاصة لموقع ليفربول الرسمي: " أرقام صلاح مذهلة، لقد سجل 100 هدف في 159 مباراة فقط، كثالث أسرع لاعب يحقق هذا الإنجاز، هذا مشابه لألعاب الكمبيوتر.

وتابع:" هذا يؤكد إلى أي مدى أننا محظوظون باللعب مع صلاح، أعتقد أن مستوى الإنجاز الذي حققه يستحق المزيد من التقدير".





وتابع: "يبدو أن الأرقام التي حققها محمد صلاح معنا منذ موسمه الاول، تعني أن كل شيئ منذ الحين يتم قياسه بمقياس غير واقعي.





وأشار:" بصفتي شخص يتمتع بامتياز اللعب بجانب " مو"، يمكنني إخبارك بأنه أفضل بكثير الآن عن موسمه الأول، أعتقد أن مساهمته الآن أكثر أهمية مما كان عليه في السابق، بقدر ما كان مذهلا، إلا أنه أصبح الآن أفضل".



