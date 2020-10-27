AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محظوظون باللعب معه.. هندرسون عن مئوية محمد صلاح: أرقامه تشبه ألعاب الكمبيوتر

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:56 م
هندرسون ومحمد صلاح
هندرسون ومحمد صلاح
Advertisements
محمد السعيد
أشاد جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول بوصول زميله المصري محمد صلاح إلى مائة هدف بقميص الريدز.

وقال هندرسون في تصريحات خاصة لموقع ليفربول الرسمي: " أرقام صلاح مذهلة، لقد سجل 100 هدف في 159 مباراة فقط، كثالث أسرع لاعب يحقق هذا الإنجاز، هذا مشابه لألعاب الكمبيوتر.

وتابع:" هذا يؤكد إلى أي مدى أننا محظوظون باللعب مع صلاح، أعتقد أن مستوى الإنجاز الذي حققه يستحق المزيد من التقدير".

وتابع: "يبدو أن الأرقام التي حققها محمد صلاح معنا منذ موسمه الاول، تعني أن كل شيئ منذ الحين يتم قياسه بمقياس غير واقعي.

وأشار:" بصفتي شخص يتمتع بامتياز اللعب بجانب " مو"، يمكنني إخبارك بأنه أفضل بكثير الآن عن موسمه الأول، أعتقد أن مساهمته الآن أكثر أهمية مما كان عليه في السابق، بقدر ما كان مذهلا، إلا أنه أصبح الآن أفضل".

ويستعد ليفربول لمواجهة لمواجهة ميتيلاند الدنماركي، المقرر لها اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر أتلانتا جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني، بينما يحل أياكس ثالثا بدون نقاط وميتيلاند رابعا بنفس الرصيد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات محمد صلاح مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح يُزين قائمة ليفربول بدوري أبطال أوروبا

بعد تسجيل 100 هدف مع الريدز.. محمد صلاح يرتدي حذاء ذهبيا في مباراة ليفربول أمام أياكس.. تفاصيل

خاص.. وادي دجلة يكشف موقفه النهائي من بيع بيكهام للأهلي

دوري أبطال أوروبا | بايرن يواصل جلد الإسبان.. سقوط مفاجئ لـ الريال.. وشياطين مانشستر تلدغ سان جيرمان

الليلة.. ليفربول يسعى لاستعادة أمجاده أمام ميتلاند.. وأياكس في مواجهة صعبة أمام أتلانتا

ترشيحاتنا

حادثة غريبة.. سيدة تدفع صديقتها في الماء ثم تلحق بها وتغرقان

وفاة عفت متولي حارس مرمى الزمالك السابق

استعدادا لمواجهة الزمالك.. الرجاء يخضع لمسحة طبية قبل السفر إلى القاهرة

فرنسا تحذر مواطنيها: احترسوا من غضب كبير بسبب الرسوم المسيئة للنبي

تحذير عاجل من الصحة بشأن الكمامات| تفاصيل

في 3 قضايا.. الحبس 6 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لـ مجدي عبدالغني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقد بصره.. أب يخاطر بحياته لإنقاذ زوجته وأطفاله الـ4 من حريق مدمر

شاهد .. نجل الشهيد أحمد منسي في أول يوم دراسي بالمدرسة الدولية بالأكاديمية العربية

اطلالات غريبة.. بوسي شلبي تثير الجدل في الجونة