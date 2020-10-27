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تعليم

زيتون وليمون ومانجة وجوافة.. محافظ بورسعيد يطلق مبادرة لزرع 1000 شجرة مثمرة بالجامعة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:19 م
جانب من المبادرة
جانب من المبادرة
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كتب محمد الغزاوى
أطلق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مبادرة "هنجملها" لتشجير وتجميل جامعة بورسعيد، تحت شعار "اتحضر للأخضر .. اتحضر للمستقبل"، والمقامة تحت اشراف المهندس محمد سعيد قبطان رئيس المبادرة.

بدأت المبادرة بقيام محافظ بورسعيد ورئيس الجامعة بزراعة أول شجرة مثمرة بكلية الهندسة بمشاركة الطلاب ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد. 


وأعرب محافظ بورسعيد  عن سعادته بمبادرة هنجملها التي تم اطلاقها بالتعاون مع جامعة بورسعيد حيث حرص المحافظ ورئيس الجامعة على مشاركة الطلاب زراعة إحدى الأشجار والتي تأتى في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على الشكل الجماليوالحضاري لمختلف قطاعات المحافظة، مؤكدا ضرورة الحفاظ على هذه الأعمال التجميلية وتنميتها.

مشيدا بتلك المبادرة التي تهدف إلى غرس روح الانتماء والمشاركة المجتمعية وجعل الطلاب  أكثر حرصا على الأشجار المزروعة والحفاظ عليها.

يذكر أن مبادرة ازرع شجرة تتضمن زراعة  ١٠٠٠ شجرة مثمرة داخل كليات الجامعة تضم شتلات زيتون وليمون ومانجة وجوافة توزع على جميع الكليات بهدف الحفاظ على الشكل الجمالي لها.
زيتون وليمون ومانجة وجوافة.. محافظ بورسعيد يطلق مبادرة لزرع 1000 شجرة مثمرة بالجامعة
زيتون وليمون ومانجة وجوافة.. محافظ بورسعيد يطلق مبادرة لزرع 1000 شجرة مثمرة بالجامعة
زيتون وليمون ومانجة وجوافة.. محافظ بورسعيد يطلق مبادرة لزرع 1000 شجرة مثمرة بالجامعة
زيتون وليمون ومانجة وجوافة.. محافظ بورسعيد يطلق مبادرة لزرع 1000 شجرة مثمرة بالجامعة

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