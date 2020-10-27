زيتون وليمون ومانجة وجوافة.. محافظ بورسعيد يطلق مبادرة لزرع 1000 شجرة مثمرة بالجامعة

أطلق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد ، اليوم الثلاثاء، مبادرة "هنجملها" لتشجير وتجميل جامعة بورسعيد، تحت شعار "اتحضر للأخضر .. اتحضر للمستقبل"، والمقامة تحت اشراف المهندس محمد سعيد قبطان رئيس المبادرة.





بدأت المبادرة بقيام محافظ بورسعيد ورئيس الجامعة بزراعة أول شجرة مثمرة بكلية الهندسة بمشاركة الطلاب ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد.









وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بمبادرة هنجملها التي تم اطلاقها بالتعاون مع جامعة بورسعيد حيث حرص المحافظ ورئيس الجامعة على مشاركة الطلاب زراعة إحدى الأشجار والتي تأتى في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على الشكل الجماليوالحضاري لمختلف قطاعات المحافظة، مؤكدا ضرورة الحفاظ على هذه الأعمال التجميلية وتنميتها.





مشيدا بتلك المبادرة التي تهدف إلى غرس روح الانتماء والمشاركة المجتمعية وجعل الطلاب أكثر حرصا على الأشجار المزروعة والحفاظ عليها.



