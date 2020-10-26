حكاية عمر وفتاة بورسعيد على فيس بوك.. تركت منزلها لمقابلة حبيبها فى القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد برئاسة مساعد الوزير ناصر حريز فى حل لغز اختفاء فتاة هزت الرأى العام على صفحات التواصل الاجتماعى وخلال التجمعات حتى أنها تسببت فى إلغاء عدد من مرشحى مجلس النواب مؤتمراتهم الانتخابية تضامنا للبحث عن الفتاة.





وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث للبحث عن طالبة الثانوى العام التى خرجت من بيت أهلها وتغيبت فى ظروف غامضة.





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ونجح فريق إدارة البحث برئاسة العقيد محمد صبح وكيل الإدارة من فك طلاسم الاختفاء والتى كانت سيناريو مكرر لغياب الكثير من الفتيات.





وتبين أن الفتاة وقعت فريسة لمواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتعرفت على شاب بحلوان فى القاهرة وبدأت فى التواصل معه ومع تكرار المشاكل الأسرية خرجت الفتاة من منزلها متوجهة إلى القاهرة للقاء الحبيب.





وكشفت الفتاة عن تفاصيل اختفائها التى هزت معها كل منازل بورسعيد بحثا عنها للاطمئنان عليها وتهدئة روع أسرتها المكلومة على غيابها.





وروت الفتاة أنها فور خلافها مع أسرتها خرجت من منزل الأسرة متوجهة إلى القاهرة لتلتقى مع عمر ويعمل فى محل بضائع وهو طالب بالصف الثالث الصناعى.





وأكملت أنها عقب وصولها القاهرة اتصلت بعمر والذى تعرف عليها من 4 أشهر فطلب منها ركوب المترو لينتظرها ويقلها إلى منزل أسرته لتقيم معهم.





وأكمل عمر الحديث بأن الفتاة اعتادت أن تشكى إليه من أسرتها وتعديها عليهم بالضرب وهو ما دفعها للهروب من المنزل، مؤكدا أن العلاقة بينهما علاقة حب.





تم اصطحاب الفتاة إلى أسرتها ببورسعيد عقب تحديد مكانها بمعرفة الأجهزة الأمنية.

وناشدت القيادات الأمنية الأهالي بالتقرب من أبنائهم متابعتهم ومعرفة دائرة معارفهم ومتابعتهم وعدم تركهم فريسة وضحية لوسائل التواصل الاجتماعي والدخول في علاقات خفية بعيدا عن الرقابة الأسرية.





وشددت الأجهزة الأمنية على ضرورة الحذر والحيطة واحتضان الأبناء ومد جسور من الثقة والمودة والعمل علي تدعيم الثقة المتبادلة بين الأبناء