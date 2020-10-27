كيف يستغل أردوغان الإساءة للرسول الكريم ليخدم أجندته الخاصة

قال مجدي يوسف مراسل صدى البلد أن الاتحاد الأوروبي أدان تصريحات أردوغان تجاه الرئيس الفرنسي ماكرون وسيتم بحث ملف واقعة اساءة أردوغان خلال قمة الاتحاد الأوروبي ومن الوارد فرض عقوبات على تركيا بسبب التصرفات الاستفزازية .





وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن أردوغان خلط الأوراق وأصبح غير محتمل على الصعيدين الشعبي والدولي مؤكدا ان التقارير الإعلامية في أوروبا تسخر من أردوغان في ظل انهيار اقتصادي وسقوط لليرة التركية وهو دليل على فشله وقرب سقوطه.





ولفت، أنه في بروكسل ببلجيكا تخطت حاجز ال60% من الاشغالات للمصابين بكورونا في المستشفيات وحظر التجول أصبح 10 ساعات يوميا وتم منح كل الصلاحيات للشرطة بالتصرف الفوري لكل مخالف لخرق حظر التجول الليلي





أنه بداية من اليوم تم إغلاق المدارس على ان تكون الدراسة عن بعد وتم إغلاق المسارح والسينمات وتعليق كافة النشاطات العلمية والرياضية والثقافية والعمل سيكون عن بعد.





وتابع أن بعض المحلات في بلجيكا لا تسمح إلا بفرد واحد من الأسرة بالتسوق وترفض دخول أكثر من شخص من عائلة واحدة للوقاية من كورونا.



