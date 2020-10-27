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رياضة

ليلة الأبطال.. السيتي يتقدم على مارسيليا بهدف نظيف

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:50 م
توريس
توريس
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مجدي سلامة
انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ومارسيليا الفرنسي بتقدم الفريق الأول بهدف نظيف ، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الإتحاد في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف مانشستر سيتي هو اللاعب الشاب توريس في الدقيقة 19 من تمريرة رائعة من دي بروين ليحرز اللاعب الهدف الأول ويعلن تفوق فريقه في المباراة.

وبهذه النتيجة ، سيبقى فريق مانشستر سيتي في صدارة المجموعة الثالثة ب 6 نقاط ، بينما سيظل فريق مارسيليا الفرنسي في المركز الأخير بدون نقاط ، من بطولة دوري ابطال اوروبا.

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