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مرأة

4 أسباب تجعلك لا تُفرِط في تناول الثوم ..تعرف عليها

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
 رغم فوائده تعد  أضرار الثوم على الريق عديدة يجب أن تكونين على دراية بها وفقا لموقع " shlop" أبرزها تغيرات فى الرؤية ومشاكل الكبد


نزيف داخل العين

يسبب الإفراط في تناول الثوم النزيف داخل العين و يمكن أن تسبب هذه الحالة أيضًا فقدان البصر

القىء وحرقة المعدة

  استهلاك الثوم النيء يؤدي إلى حرقة المعدة . لتجنب ذلك ، يمكنك دائمًا الحد من تناول الثوم.

تسمم الكبد

  الثوم يحتوي على الأليسين ، وهو مركب يمكن أن يؤذي الكبد عند تناوله بكميات أكبر.

يسبب الغازات

تناول الثوم على معدة فارغة قد يسبب الغازات ، قلل من كمية الثوم في طعامك.

ضغط الدم

يجب عدم تناول الثوم لمدة أسبوعين على الأقل لأنه قد يتداخل مع ضغط الدم وأمراض القلب


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