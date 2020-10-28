4 أسباب تجعلك لا تُفرِط في تناول الثوم ..تعرف عليها

رغم فوائده تعد أضرار الثوم على الريق عديدة يجب أن تكونين على دراية بها وفقا لموقع " shlop" أبرزها تغيرات فى الرؤية ومشاكل الكبد
استهلاك الثوم النيء يؤدي إلى حرقة المعدة . لتجنب ذلك ، يمكنك دائمًا الحد من تناول الثوم.
تسمم الكبد
يسبب الغازات
تناول الثوم على معدة فارغة قد يسبب الغازات ، قلل من كمية الثوم في طعامك.
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نزيف داخل العين
يسبب الإفراط في تناول الثوم النزيف داخل العين و يمكن أن تسبب هذه الحالة أيضًا فقدان البصر
القىء وحرقة المعدة
استهلاك الثوم النيء يؤدي إلى حرقة المعدة . لتجنب ذلك ، يمكنك دائمًا الحد من تناول الثوم.
تسمم الكبد
الثوم يحتوي على الأليسين ، وهو مركب يمكن أن يؤذي الكبد عند تناوله بكميات أكبر.
يسبب الغازات
تناول الثوم على معدة فارغة قد يسبب الغازات ، قلل من كمية الثوم في طعامك.
ضغط الدم
يجب عدم تناول الثوم لمدة أسبوعين على الأقل لأنه قد يتداخل مع ضغط الدم وأمراض القلب