4 أسباب تجعلك لا تُفرِط في تناول الثوم ..تعرف عليها









نزيف داخل العين



يسبب الإفراط في تناول الثوم النزيف داخل العين و يمكن أن تسبب هذه الحالة أيضًا فقدان البصر





القىء وحرقة المعدة

تسمم الكبد





الثوم يحتوي على الأليسين ، وهو مركب يمكن أن يؤذي الكبد عند تناوله بكميات أكبر.

يسبب الغازات









ضغط الدم





يجب عدم تناول الثوم لمدة أسبوعين على الأقل لأنه قد يتداخل مع ضغط الدم وأمراض القلب