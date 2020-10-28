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ديني

مبروك عطية: اللي عايز يقول يا حبيبي يا نبي يوريني بيحبه ازاي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:20 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
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محمد شحتة
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الإساءة للنبي محمد تكررت كثيرا وستتكرر، منوها أن حلها ليس عسيرا وإنما سهل.

وأضاف عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن امرأة أبو لهب شتمت النبي ووصفت النبي بالـ"مذمم" وابتسم النبي من فعلها وقولها، لأنه على غير ما قالت وهو محمد وخير البشر، وهذه رسالة ألا نترصد الإساءة، قائلا "النبي مكنش بيتلكك للزعل".

وأشار  إلى أن النبي كتب لكل الملوك يدعوهم للإسلام، وكتب إلى ملك الروم رسالته، منوها ان الروم مثل فرنسا وأي دولة غربية وهم لا يحترمون أحدا إلا إذا كان غنيا قويا، قائلا "إذا أردنا أن يحترمنا غيرنا، فعلينا العمل والتقدم ورفع راية الدين واللي عايز يقول يا حبيبي يا نبي يفرجني بيحبه ازاي".

وأوضح، أنه يكتب عملا الآن بعنوان "ماذا فينا من نبينا" منوها أنه كي نثبت حبنا للنبي فعلينا الإنتاج والعمل، وتحويل الحزن والغضب إلى الانتاج والعمل الحقيقي.

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