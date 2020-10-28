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اغتيال معنوي وقهر نفسي.. حسن الرداد ينتقد منع التلاميذ من التعليم بسبب المصروفات.. فيديو

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:28 ص
حسن الرداد
حسن الرداد
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إبراهيم القادري
قال الفنان حسن الرداد ، إن سبب نشري لـ"بوست" التضامن مع الأطفال الذين لا يستطيعون الدخول إلي المدرسة؛ بسبب عدم قدرة ذويهم على دفع المصاريف؛ أنه أمر أثَّر في نفسيتي، خصوصا أن هذا المنظر لن ينسي من ذهن الأطفال طوال العمر.

وأضاف حسن الرداد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، أن الشخص الكبير العاقل عندما يحدث له موقف مثل هذا؛ يشعر بالاستياء، وهذا الموقف حدث مع اطفال، ولن ينسوه أبدا، خصوصا ان هذا الموقف حدث أمام زملائهم.

وأوضح حسن الرداد ، أن ما قمت بكتابته علي تويتر؛ كان بسبب هذا الموضوع، وأرى ان هذه صرخة، ويجب أن يكون لها حلول فورية .

واستطرد: أن الجميع يجب أن يتكاتف في هذا الموضوع ويجب أن تضع المدارس آليات معينة لمثل هذه الحالات، مؤكدًا أن منع التلاميذ من التعليم بسبب المصروفات الدراسية؛ اغتيال معنوي وقهر نفسي.

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