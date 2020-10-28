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أخبار العالم

الأمم المتحدة تلغي كل الاجتماعات بسبب كورونا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:08 ص
الأمم المتحدة تلغي
الأمم المتحدة تلغي جميع الاجتماعات بسبب كورونا
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قسم الخارجي
قرّرت الأمم المتحدة، إلغاء جميع الاجتماعات في مقرها بنيويورك؛ بعد إصابة 5 أشخاص في بعثتها بالنيجر بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين، تأكيدهم، أن الأمم المتحدة ألغت جميع الاجتماعات في نيويورك؛ بعد إصابة أعضاء بعثة النيجر.

وعملت المنظمة الأممية "عن بُعد" لفترة كبيرة، بسبب تفشي وباء كورونا في نيويورك، لكنها عاودت عقد بعض الاجتماعات في المقر الرسمي، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

من جهته، قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير، إن الوحدة الطبية في الأمم المتحدة أوصت بإلغاء الاجتماعات الفعلية، يوم الثلاثاء؛ حتى يتم فحص المخالطين لأعضاء بعثة النيجر المصابين.

ومن المقرر أن يخضع جميع المشاركين في اجتماع مجلس الأمن- والذي حضره وفد النيجر المصاب- لفحوصات فيروس كورونا.

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