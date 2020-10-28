فيديو يثير الشكوك حول إصابة محمد صلاح بعد نهاية مباراة ليفربول وميتلاند

قاد الدولي المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز على ميتلاند الدنماركي، بفوز فريق الريدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد ، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

وشارك محمد صلاح كبديل في تلك المباراة، وتحديدًا في الدقيقة 60، وسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 93.

والتقطت عدسات الكاميرات بعض اللقطات لمحمد صلاح بعد انتهاء مباراة ليفربول وميتلاند؛ تظهر تعرضه لإصابة أثناء خروجه إلى غرف الملابس.

ودخل اللاعب بديلًا واستطاع الحصول على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء؛ ليضيف الهدف الثاني ويعلن تفوق فريقه بالمباراة .





وبهذه النتيجة ، سيبقى فريق ليفربول الإنجليزي متصدرًا المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط ، بينما سيصبح ميتلاند الدنماركي في المركز الأخير من المجموعة بدون نقاط.







