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فن

عمرو دياب يواصل تصدر تريند اليوتيوب بـ برومو «الجو جميل»

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
يواصل الهضبة عمرو دياب تصدر تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بـ"برومو" أغنيته الجديدة "الجو جميل" بعد ساعات قليلة من طرحه عبر قناته الرسمية، وحقق البرومو 722,767 ألف مشاهدة.

الأغنية من كلمات محمد القياتي، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان الهضبة قد طرح منذ أيام أغنيته الجديدة "أهي أهي" والتي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو.

"اهي اهي" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وتم تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا بمشاركة عازفين أجانب.

يُذكر أن هذا الصيف شهد حضورًا قويًا للهضبة حيث طرح مع بداية الصيف أغنيته "يا بلدنا يا حلوة" والتي تصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي، وطرح بعدها أغنيته "أماكن السهر" والتي حققت نسب مشاهدات مرتفعة عبر موقع يوتيوب، وكذلك تطبيقات الموسيقى المختلفة.

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