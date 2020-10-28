مصر للطيران: تسيير 40 رحلة جوية على مدار اليوم لنقل 4500 راكب

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم الأربعاء، رحلاتها إلى 40 رحلة جوية تنقل على متنهم ما يقرب من 4500 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.





قالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، باريس، أمستردام، روما، لندن، ميلانو، اسطنبول، الخرطوم، دبي، أبوظبي، الشارقة، بغداد، بيروت، نيويورك، واشنطن، اربيل، جدة، الدمام، عمان، المدينة المنورة، الرياض، و 9 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان و 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 450‪0 راكب.



