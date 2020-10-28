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أخبار البلد

مصر للطيران: تسيير 40 رحلة جوية على مدار اليوم لنقل 4500 راكب

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:17 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم الأربعاء، رحلاتها إلى 40 رحلة جوية تنقل على متنهم ما يقرب من 4500 راكبا، مع الالتزام  بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، باريس، أمستردام، روما، لندن، ميلانو، اسطنبول، الخرطوم، دبي، أبوظبي، الشارقة، بغداد، بيروت، نيويورك، واشنطن، اربيل، جدة، الدمام، عمان، المدينة المنورة، الرياض، و 9 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان  و 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من  450‪0 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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