بدء اختبارات قبول طلاب قسم الإعلام بجامعة الوادي الجديد

يستعد قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد ، اليوم الاربعاء لإجراء اختبارات القبول للطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة للعام الدراسى 2019 / 2020، والراغبين فى الالتحاق بقسم الإعلام،





وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور سري الشريف عميد كلية الآداب.





وقالت الدكتورة فاطمة طه الأستاذ بقسم الإعلام بالجامعة، إن الاختبارات التحريرية سوف تُجرى فى الساعة الثامنة والنصف صباحً اليوم بمقر كلية الآداب بمدينة الخارجة. وسوف يعقبها المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام من خلال لجنة من الأكاديميين وأساتذة الجامعة.

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ومن جانبه اكد الدكتور أحمد طه الاستاذ بقسم الاعلام ومنسق الاختبارات أن الجامعة وضعت مجموعة من الاجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، منها التباعد بين الطلاب، وتعقيم وتطهير أماكن الاختبارات قبل وبعد إجراء الاختبارات. هذا بالاضافة الى توزيع الطلاب على عدد من القاعات





وأهاب الدكتور احمد طه الاستاذ بقسم الإعلام بكلية الآداب بالطلاب ومنسق الاختيارات ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة اثناء إجراء الاختبارات، والمقابلات الشخصية.



