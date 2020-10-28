الرئيس السيسي يكرم عددا من علماء الدين خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من علماء الدين، خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف.





وجاء من بين المكرمين الدكتور أحمد ربيع أحمد يوسف، عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق.





والدكتور عبد الله شحاته محمود، إمام وخطيب ومدرس بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها.





والشيخ عمر على عبد الفتاح عمر، إمام وخطيب ومدرس بمسجد الصحابة بشرم الشيخ.





والدكتور عيد على خليفة حسن، مدير عام المراكز الإسلامية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، يتسلمها عنه الدكتور هشام عبد العزيز على، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.





كما كرم الدكتور السيد عبد الحكيم بهجات عبد الحكيم، وكيل وزارة الأوقاف لشئون البر والأوقاف سابقا، والدكتور مها محمد فريد عقل، عميد كلية طب الأزهر بنات الأزهر الأسبق.



