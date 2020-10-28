AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئيس السيسي يكرم عددا من علماء الدين خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:05 ص
الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال إحتفالية ذكرى المولد النبوى الشريف
Advertisements
هاجر إبراهيم
كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من علماء الدين، خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف.

وجاء من بين المكرمين الدكتور أحمد ربيع أحمد يوسف، عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق.

والدكتور عبد الله شحاته محمود، إمام وخطيب ومدرس بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها.

والشيخ عمر على عبد الفتاح عمر، إمام وخطيب ومدرس بمسجد الصحابة بشرم الشيخ.

والدكتور عيد على خليفة حسن، مدير عام المراكز الإسلامية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، يتسلمها عنه الدكتور هشام عبد العزيز على، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

كما كرم الدكتور السيد عبد الحكيم بهجات عبد الحكيم، وكيل وزارة الأوقاف لشئون البر والأوقاف سابقا، والدكتور مها محمد فريد عقل، عميد كلية طب الأزهر بنات الأزهر الأسبق. 

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بقاعة المنارة، وسط إجراءات احترازية مُشددة للحد من انتشار فيروس كورونا. 

ومن المُقرّر أن يحضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والوزراء وكبار رجال الدولة، وشخصيات حكومية وسياسية وإعلامية ودينية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يشهد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي .. غدًا

الرئيس السيسي يشهد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي.. اليوم

بث مباشر.. احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بحضور الرئيس السيسى

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسى لحضور احتفال المولد النبوى

بدء فعاليات احتفالية المولد النبوي بحضور الرئيس السيسي

هاني الحسيني يحيي احتفال مصر بالمولد النبوي بحضور الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

تكريم محمد هنيدى فى سينما مصر.. صور

تركت طفلها وزوجها وباعت الذهب من أجل عشيقها.. تفاصيل اختفاء ربة منزل بشبرا الخيمة

مأساة على فيسبوك.. فتاة نشرت صورة خطيبها فمات في اليوم التالي

كيف تنصر نبيك وترد الإساءة عنه؟

أخبار الرياضة| صدمة للرجاء قبل مواجهة الزمالك.. تركي آل الشيخ يهاجم بيراميدز بسبب رمضان صبحي

احترس.. 5 أعراض إذا ظهرت عليك فأنت تعاني من تضخم عضلات القلب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تابوت المياه.. آلات ري لا يعرف الجيل الجديد من أبناء سوهاج عنها شيئا.. تعرف عليها

تعرف على فيات تيبو 2021 بعد انطلاقها رسميا.. صور

عاش هنا يوثق عناد مأمون الشناوي مع أم كلثوم ومحاباته فريد الأطرش على حسابها.. وكواليس اكتشافه لـ هاني شاكر