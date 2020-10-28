الرئيس السيسى: الفهم الصحيح للدين من أولويات المرحلة القادمة لمواجهه أهل الشر

ووجه الرئيس السيسى ، خلال كلمته اليوم بمناسية ذكرى المولد النبوى الشريف ، التهنئة لشعب مصر الكريم وكافة الشعوب العربية والاسلامية بمناسية هذه الذكرى العطرة .

وعا الرئيس ، الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على الشعب المصرى وعلى الامتين العربية والاسلامية والعالم اجمع بالخير واليمن والبركات .

يستدعى كل معانى الرحمة فى ديننا الحليف ويذكرنا بأن شريعه الاسلام السمح قد قامت على البناء لا الهدم تصديقها لقول الله تعالى :" وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين " .





وأكد أن مقاصد الاديان قائمة على تحقيق مصلحى البلاد والعباد من خلال السماحة واليسير وليس التشدد ، منوهًا إلى أن الفهم الصحيح للدين من اوليات المرحلة القادمة لمواجهه اهل الشر الذين يحرفون معانى النصوص ويفسروها وفق اهدافهم وبعتمدون على تفسيرات خاطئة لها .

وأضاف الرئيس ، أن احتفالنا اليوم بذكرى مولد سيد الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم ،