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الرئيس السيسى: الفهم الصحيح للدين من أولويات المرحلة القادمة لمواجهه أهل الشر

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:13 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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ريهام فيكتور
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إننا نحتفل اليوم معًا بذكرى مولد نبيا الكريم  صلى الله عليه وسلم ،  الذى ارسل بالحكمة والموعظة الحسنة دعائر واسس عظيمة وخالدة للانسانية بأسرها .

ووجه الرئيس السيسى ، خلال كلمته اليوم بمناسية ذكرى المولد النبوى الشريف ، التهنئة لشعب مصر الكريم وكافة الشعوب العربية والاسلامية بمناسية هذه الذكرى العطرة .

وعا الرئيس ، الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على الشعب المصرى وعلى الامتين العربية والاسلامية والعالم اجمع بالخير واليمن والبركات .

وأضاف الرئيس ، أن احتفالنا اليوم بذكرى مولد سيد الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم ،  يستدعى كل معانى الرحمة فى ديننا الحليف ويذكرنا بأن شريعه الاسلام السمح  قد قامت على البناء لا الهدم تصديقها لقول الله تعالى :" وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين " .

وأكد أن مقاصد الاديان قائمة على تحقيق مصلحى البلاد والعباد من خلال السماحة واليسير وليس التشدد ، منوهًا إلى أن الفهم الصحيح للدين   من اوليات المرحلة القادمة لمواجهه اهل الشر الذين يحرفون معانى النصوص ويفسروها وفق اهدافهم وبعتمدون على تفسيرات خاطئة لها .

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